Del saque somos carnecita... La verdad que estoy volando. Se viene una fecha doble importante para ir a Qatar y acá le dan tribuna en televisión a un periodista argentino para que despedace a Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Es el mismo programa donde trabaja un ‘comentarista-empresario’. Imagino que se debe llevar bien con muchos colegas parrilleros que se manejan por intereses económicos y que son campeones del mundo promocionando, inflando y sobrevalorando a sus jugadores.

La producción llamó al reconocido y polémico Martín Liberman, quien despotricó y se despachó a su antojo, y el panel ni replicó ni repreguntó. Todas las opiniones son respetables, porque cada uno ve el fútbol a su manera, pero así como fácil le han sacado la mela al ‘León’ y al ‘Rayo, yo estoy aquí para defenderlos con argumentos. Sí, señores...

Soy un convencido de que Fabra, de la selección de Colombia, los zagueros Izquierdoz y Rojo, junto a los peruanos, son los más expuestos en Boca Juniors. ¿Por qué? Ese equipo es un lomo saltado de caballo a pesar de que allá abunda la carne. No tiene un solo volante bueno, ni siquiera ‘regularón’. Todos son flojísimos, malísimos. No tiene equilibrio, juego ni coordinación. No da tres pases seguidos. Por eso River marca la diferencia con su generación, explosión y magia. Arriba, Pavón es un tremendo cuento, por eso lo devolvieron en cajita de alfajor de la MLS. Y no hay más. Los chamacos están más verdes que los tallarines que me preparan en los ‘Reyes del Perú’, en la Ciudad del Pescador. Curuju...

El ‘Colorado’ le reventaba ‘cuetes’ a Tevez que ya está viejo y con las justas picaba. Un poco más y tenía que ser el ‘9′ de la selección y le hacía un monumento en el ‘Obelisco’. Lo otro es que le daba en los tobillos, fémur, tibia y peroné a Messi. Era su caserito todas las semanas. Gritaba que Cristiano es mucho mejor. Y bien ganada la exclusiva que le dio ‘CR7′. Él tiene sus argumentos y vale. Yo los míos y también. Lo que no tolero es que ataquen a tu gente y se queden mudos, callados. Así pongan a Militao, Sergio Ramos, Piqué, Chiellini, Godín y otro rankeado, esa defensa xeneize va a sufrir. Así es...

Ya me contaron que ese delantero brasileño, que se hizo famoso en Lima por sus historias de amor, estuvo tanteando a su ex, quien se mechó con el alcalde de un distrito. La rubiecita le respondió que deje de escribir, porque el otro al menos tiene sus monedas y a él hay que pagarle la entrada al cine. Sin ‘bica’, pica. Noooooo....

Hay un run run que la ‘veneca’ que tiene un romance con el ‘9′ que posee el récord de goles en nuestro campeonato, volvió de Argentina. El patita, quien la hizo en el Rímac y se ‘arrancó’ porque la ‘Patrona’ lo descubrió, se la llevó, pero aseguran que la mujer otra vez se dio cuenta y por eso ella retornó y ahora anda buscando chamba en ‘Larcomar’. Pobechita... Me voy, soy fuga.

