Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Hay un run run fuerte que el delantero que puso presión para que lo convoquen para el repechaje y aseguraba que ya estaba listo para volver, empezó a distanciarse de su ‘ojiverde’, porque la chica le dijo que tenía ganas de retomar la actuación y que ya había aceptado una propuesta.

El hombre voló, le respondió que parecía que le gusta esa vida y desde ese momento ya nada es igual. Celosito y ‘podrido’. Lo ha dejado marcado y traumado el ‘Zorro’. Rexuxa...

Ya me contaron que la ‘Muela’ en ‘one’ se puso ‘mosca’ y le prohibió a su flaca que acepte a cualquier pelotero en sus redes sociales. Ya le aclaró que serán los primeros que van a pedir ser sus seguidores o amigos. Ella la tiene clarita y, como es línea, le ha contestado que no se preocupe, que ni bien uno le mande invitación o ‘tire maicito’, se lo va a contar. Asu ma’re...

Luis Farfán, el papá de 'La Foquita', fue uno de los invitados de 'La Fe de Cuto'. Pese a que siempre ha mantenido un perfil bajo, esta vez se animó a opinar sobre la relación con su hijo, su mamá y en lo que se parecen él y el delantero.

Me pasan la voz que el ‘rey de los bloopers’ se lleva a su casa el agua mineral que sobra en los entrenamientos. Hay días que chapa los rehidratantes que dejan y se los quita a los de la utilería. Sabe que ese es un recurso de esa gente que gana mucho menos, pero es malazo al mango porque levanta todo. Así no es...

UN ZURDO CHATO DEJA PLANTADA A UNA SEÑITO QUE LO AYUDÓ HARTO

Yo reniego con los malagradecidos. En San Martín de Porres, hay una señito que ayudó harto a un volante chato y zurdo de Sullana. La doña le mandó un recado para que la apoye y el patita se hace el loco. Le responde que ya va a ir y al final no aparece nunca. La ilusiona y la deja plantada. La tía, sin que él le pida, le daba sus regalitos. Nada le cuesta soltarle unos ‘verdes’. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

