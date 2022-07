Del saque somos carnecita... La neta es que entiendo que el hombre sea ‘podrido’, pero no le puede cortar los sueños ni carrera a su pareja. Uno tiene que darle la confianza para que se desarrolle profesionalmente. La mujer cuando es sana no falla. Si te cuernea, es tan elegante que lo hace en tus narices.

Hay un run run que el delantero que acaba de firmar con un club de Brasil se peleó con su ‘ojitos verdes’ porque ella se ‘achoró’ y le dijo que iba a buscar una productora para hacer casting y volver a trabajar. Él, tranquilito, le respondió que si hacía eso, que se olvide de todo, hasta del anillo de compromiso, y ahora cada uno está por su lado. Asu mare...

Me pasan la voz que ‘Betoto’ anda de modelo. Ha firmado con una marca de ropa, que su ‘ñori’ también viste y le están pagando regular. No descarta, si a fin de año no renuevan su préstamo, quedarse con esa chamba. Allí tiene futuro porque es cacharrero al mango. En la cancha no la pasa tan bonito. Así es...

La figura del balompié peruano, Pedrito Ruiz, fue compañero de camerino de Eusebio Acasuzo en el Club Unión Huaral. Así recordó el nuevo invitado de 'La fe de Cuto' la vez que se compañero de equipo preocupó a todo el plantel antes de su viaje a Cajamarca.

LA MUELA CON MARCACIÓN BRAVA

A la ‘Muela’ le tocó una marcación brava. Dizque el marcador evita colgar fotos en redes, porque al toque algunas muchachitas mandadas le envían mensajitos muy cariñosos y hasta atrevidos, y para evitarse problemas con la novia solo postea historias donde los comentarios no son públicos. Es pisado al rojo...

En la ‘Ciudad de la eterna primavera’ no aguantan a ese volante que se burló del tio ‘Agüita’. Por eso, el chico ha dejado de publicar lo que hacía durante el día y cuando lo hace ha bloqueado a la gente. Encima, en la calle, se cree que juega más que Messi. Nooooooo... Me voy, soy fuga.

