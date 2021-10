Del saque somos carnecita... Se le salió el barrio a la ‘Mosca’ y se puso bravo por defender a sus jugadores. Si no lo agarran, revienta al parrillero ‘Mameli’, quien la vez pasada una flaca lo denunció por ‘manolarga’. Esto va a traer cola...

Ya me contaron que un club grande maltrata a sus ‘ídolos’ y no los valora como se merecen. Hace poco llamaron a varios exjugadores que hicieron grande al equipo, algunos hasta viajaron desde provincia a la capital y les dijeron que serían embajadores de la institución al estilo del Barcelona de España o Bayern de Alemania.

Los invitaron a almorzar, se tomaron las fotos junto a ellos, pero cuando los tíos preguntaron cuánto sería el ‘drilo’ por la chamba, los dirigentes se quedaron callados, les dijeron que los llamarían y hasta ahorita no suenan los celulares. Hummmm...

Un exarquero que es nieto de una gloria de nuestra pelotita, se la tiene jurada a un zambito que dirige un programa donde chambea el comentarista-empresario. Ha dicho que donde lo vea lo parará de cabeza, porque se enteró de que el patita tuvo un roche con su hermana. Guarda ahí...

Me pasan la voz que ese volante que descendió con el equipo de Matute y se quiso pasar de vivo con el tío ‘Agüita’ del Callao, no permite que nadie le comente sus publicaciones en Instagram. Aseguran que ha tomado esa medida porque sus amiguitas cariñosas escriben más de la cuenta y el muchacho, como tiene una oficial, no quiere que lo ‘echen en cancha’. Ayayayayyy... Me voy, soy fuga.

