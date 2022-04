Del saque somos carnecita... La gente de ‘Hasta el fondo’ ahora sale con que si el ‘10 de la canallada’ no se baja el sueldo, le rescindirán contrato. Todo lo hace por la fuerza. Así como se quedaron en Primera. Ahora creo que no es necesaria la amenaza.

Lo ideal es que se sienten con el morochito que en one va a aceptar. Es más, creo que debería tener la iniciativa y solito dar una muestra de conciencia. No recuerdo un caso similar. El hombre se la ha pasado en el tópico y en su búnker.

Saquemos promedio y con los minutos que ha jugado no llega ni a 5 partidos completos. Cobra por estar en la tribuna. Y nada de que los hizo campeonar por unos golcitos. El equipo dio la vuelta por el colectivo. Tiene asegurados sus frijoles como para dar esa imagen. Sí, señores..

NEGRO ROCKERO NO TIENE NI PARA EL METROPOLITANO

Ya me contaron que un ‘Negro rockero’ anda bajo de recursos, no tiene ingresos y buscó a un patita para que le preste un billete y pueda invertir en abrir una licorería en Lima norte. Dizque el hombre está tan ‘michi michi’ que a veces no tiene ni para el pasaje del Metropolitano. Su esperanza es que, por su fama, los hinchas cremas se acerquen a comprarle trago. Ojalá...

El volante que siempre repetía que amaba al Perú se ganó un buen drilo el fin de semana . Armó un cuadro de exjugadores de su época para hacer una exhibición en una mina en Puno. A todos les dio 2 lucas gringas y él se separó 10 de la moneda norteamericana.

Hoy que todo se reactivó, su negocio es llevar a los masters a provincias, regiones o alcadías. Hay que reconocer que hace la gestión, pero pela demasiado. Alguito más tendría que echar a la muchachada. Y no va a ser...

Un consejo hasta de un conejo. Hay un run run que a ese lateral que salió de Villa El Salvador y tiene los mismos nombres de Maradona, le encanta retar al peligro. Está terco con Gaby, que vive en Lima y tiene novio. La siguió, la afanó, le robó un beso, pero el bravo de la señorita se enteró.

La situación es que el ‘agraviado’ le hizo la bronca a ella, la perdonó y al jugador lo ‘parchó’. Pero el marcador no entiende y sigue ‘tirando maicito’. Cuidado, que ese man tiene fama de ir bien al puñete. Ayayayay...

Desde acá nuestro apoyo y un gran abrazo a Reimond Manco. Su señor padre partió a la eternidad, luego de dar pelea a una penosa enfermedad. El ‘Jotita’, en todo el tiempo, se portó como todo buen hijo. Lo atendía, le daba de comer, lo afeitaba. Le mostró su corazón a su viejito que se marchó en paz y ya está en el reino del Señor. Resignación y fortaleza... Me voy, soy fuga.

