Del saque somos carnecita... La verídica que fue un poco extraño no ver a Messi y Cristiano Ronaldo en el podio final al ‘Balón de Oro’. Desde 2008, uno de los dos se llevó el premio, a excepción del 2018 (Luka Modric) y 2020 (no se entregó). Ayer se lo llevó con justicia Karim Benzema. Más de una década viendo a dos ‘monstruos’ que nos hicieron delirar con el fútbol.

Pero el tiempo no se detiene y también les pasa la factura. ‘CR7′ ya no es el mismo, un gol en diez fechas de Liga Premier y sin clubes que deseen pagar su sueldo. ‘Leo’ aún da pinceladas en PSG, pero tampoco es el que hace unos años agarraba el balón y solito te definía un partido.

Habrá que empezar a acostumbrarse a ver a otras estrellas nacientes como Mbappé, Haaland, Vinicius Jr, De Bruyne y otros. Menos mal existe el YouTube para disfrutar a Messi y Cristiano por siempre. Sí, señores...

El exjugador celeste recordó en 'La fe de Cuto' la vez que jugó en su pueblo Córdoba y todo lo que vivió el día de su primer partido profesional.

Todo se sabe. Un nuevo accionista ha llegado al Rímac y es quien no desea contar con la ‘Mosca’. Dice que quiere cambiar muchas cosas, pero lo malo es que hay varios ‘buitres’ que ya empezaron a comerle el cerebro y ofrecerle parrilleros que en su país no los conoce nadie.

La neta es que el técnico celeste está a un paso de darle otra estrella al club y al menos deberían esperar el final del torneo para hablar de esos temas. Las cosas como son...

CHIQUITÍN TENDRÍA TODO ARREGLADO CON EL CLUB MÁS GANADOR DE LA CIUDAD IMPERIAL

‘Chiquitín’ no es nada gil. Como ya sabe que no tiene espacio al final de la Javier Prado, empezó a mover sus contactos y tendría todo arreglado con el club más ganador de la Ciudad Imperial. El hombre se marketea diciendo que ya no ocupará plaza de extranjero y como ya lleva años jugando en nuestra asegura que el frío, calor o altura no le hacen cosquillas. Curuju...

Mis respetos para los jugadores del Boys que, pese a todos los problemas, dan todo en el campo y la mayoría coincide que es un abuso que le quieran quitar puntos bajo la mesa que se ganaron bien en la cancha. Los chalacos ya tienen ‘tarifados’ a esos encorbatados que aplican la ley para unos y se hacen los ‘hueveras’ con otros. Así es.. Me voy, soy fuga.

