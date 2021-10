Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un ‘palomilla’ que juega en la tierra de Messi está en todos los trámites para llevarse a una mamacita del barrio de Matellini. Dicen que la chica es de buena talla, estudiaba para aeromoza, pero dejó los libros por falta de billete. Ahora piensa retomar la carrera, aunque primero deberá hacer escala en Buenos Aires para recibir el ‘cariño’ del jugador. Ojalá nomás que no regrese coja. Next...

Me avisan que el ‘Cacharrero’ que defiende a los trujillanos tantea para regresar a La Vicky, porque tiene contrato y además sabe que la puede hacer. Lo malo es que la chica que lo pone ‘Turbo’ le ha pedido que siga en la universidad y todo porque no quiere que se cruce con el ‘10 del callejón’ y el tema de conversación sea ella. Hummmmmm...

La firme que el ‘Rey’ se ha vuelto bien duro. Desde que las empresas le piden que las ayude hablando bien de ellas en sus redes, todo lo ve canje. Envió una encomienda de 25 soles al norte y, en vez de pagar, ofreció publicidad para no sacar nada de la billetera. Le hicieron caso, posó con los trabajadores, puso las felicitaciones en su Instagram y se fue a su casa. El hombre sabe que se acerca la hora de colgar los chimpunes y debe ahorrar monedas al máximo. Asuuuuuu...

'Puchungo' Yáñez recuerda a su amigo Carlos 'Kukín' Flores y lo que su muerte significó para los chalacos.

MIRTHA, LA MÁS SEXY DEL VÓLEY

Mirtha, la más sexy del vóley, también está en todas. Ya extendió el negocio de las polladas. Ni bien se enteró de un campeonato relámpago de Futsal femenino se apuntó y hoy estará vendiendo a todos esos que ni hambre van a tener, pero quieren ver sus curvas de cerquita. Como ella sabe de marketing, dice que aprovecha que hay solcito para ir en short a atender a los ‘hambrientos’. Uyuyuyuy... Me voy, soy fuga.

