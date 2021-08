Del saque somos carnecita... ‘Caras vemos, pero corazones y cerebros no conocemos’. Estuve charlando con un causa y me contó una de aquellas. Ya me enteré de una de las razones por las que cancelaron el programa ‘Todos los bravos de bravos’ que se pasó hace algunos años en señal abierta. Los conductores eran antiguos peloteros queridos y respetados. Pero había uno que no creía en nadie. Obsesivo al mango. La pega de caballerito y ‘escanea’ todos los pantalones. Sean de amigos o desconocidos.

Resulta que este patita mandaba mensajes de madrugada a la productora. Pensó que no le iba a decir ni ‘pía’, pero lo ‘parcharon’ mal. Creyó que por celebrar enseñando un polo con un refrán bonito lo iban a empelotar. Rebotó y le costó la chamba a la gente. Eso de chequear material ajeno es por un trauma. Es que un cubano lo recontra adornó. Ayayayayay...

Ya está de más ‘Oso Yogui’. Tiene el serrucho prendido todo el día. Poquito a poquito taladra la cabecita de la muchachada de La Punta para tumbarse al ‘Doctor’ Espejo. Lo peor es que es un desastre con el buzo. Disputó tres bajas consecutivas con el Delfín. Encima la mejor academia de Sudamérica, que tiene para regalar jugadores a nivel nacional e internacional, tiene que pagar derecho de formación y promoción por excremas que son pan con relleno y camote. Y por último, no me olvido del fracaso con la Sub-17 en San Marcos. Ayayayay...

Estoy harto de que los parrilleros hagan su voluntad en el Perú. Cualquier chistoso viene y le pone cabe a un peruano en su misma tierra. Me pasan la voz que cesaron a Raffo en Segunda porque su preparador físico es experto en meter puñales para abrir camino a sus compatriotas. Lo ‘cocinó’ a Revollar en Huánuco pensando que se quedaría con el equipo o traería un amigo, pero no le salió la jugada. Esta vez se ha quedado interinamente con un cuadro del norte. Todo eso pasa porque aquí los técnicos no son unidos. Cada uno ve lo suyo y punto. Qué feo...

Desde este córner, un abrazo grande para Julio ‘Lulo’ Argote y su esposa Martha por sus 40 años de casados. La neta es que antiguamente los peloteros escogían bien. No se equivocaban en casita. Hoy muchos fallan y les cuesta hasta la carrera porque no se sienten emocionalmente tranquilos. Hay muchísimos ejemplos. El ‘profe’ la rompió en Muni junto al ‘Cholo’ Sotil, Franco Navarro y el ‘Flaco’ Malásquez. Vale... Me voy, soy fuga.