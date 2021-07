Del saque somos carnecita... Por siaca, hay un run run fuerte que un seleccionado no quedó fuera de la Copa América por lesión ni porque querían ver otro en su puesto. El chico era casi fijo en el once y de pronto lo borraron con plumón negro. Cuentan que se le fue la lancha y metió una ‘amiguita’ a la concentración. Eso lo rayó al ‘Tigre’, que en one le bajó el pulgar. El pelotero asegura que tiene la conciencia tranquila. Hay muchachos a los que debes explicarles con manzanitas: ‘Aquí sí tienes carta libre’ o ‘Aquí no se hacen cochinaditas’. Rexuxa...

Hay un chamaco que emigró a Europa y en sus vacaciones se ha ido a España, donde vive un familiar cercano. El más triste es su viejito, que lo ha apoyado en todo. Se preocupó para que entrene tranquilo y no le falte nada. El tío no quiere plata, solo verlo porque es su engreidazo. Quiero pensar que está confundido y que no le han lavado la cabecita. Si tu entorno es bueno, sano, te hará reaccionar. Curuju...

El ‘Pepón’ le metió un tabazo al ‘Potoncito’. El año pasado lo hizo debutar, pero solo para cumplir con la bolsa de minutos. Ahora les dijo a los dirigentes que le entreguen su pase para que se vaya. Ayer el mocoso, que no llega a los 17 años, se despidió de sus compañeros y los más tristes son los chibolos que son su batería. Así de ingrata es esta carrera. Johnier sabe de esto. Que le hable y aconseje porque recién empieza. Sé que tiene potencial y mucho por recorrer. Muchos pasaron por cosas peores y hoy son estrellas mundiales. El secreto es la perseverancia. Así es...

Me pasan la voz que un hombre de negro, que acabó con roche el año pasado por haber intentado arreglar un partido, no se preocupa si no dirige. Duerme como un bebé y ronca como uno de 80. Es que en su época se forró y cosió bien los bolsillos. Era el preferido de un cuadro grande que le manda su ‘cariño’ para que refresque la garganta con chelas o roncito. Este de ‘santi’, perdón, ‘santo’, no tiene ni mela. Por un sencillo manchó su apellido y dignidad. Qué feo... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR: