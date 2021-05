Del saque somos carnecita... La única vez que la ‘Blanquirroja’ le ganó a Colombia en Lima, por Eliminatorias, fue para la Copa del Mundo 1982. Fue un 2-0 con goles de ‘Patrulla’ Barbadillo y el ‘Diamante’ Uribe. Desde ahí han pasado nueve procesos clasificatorios y no hemos vuelto a derrotarlos en nuestra propia casa. El jueves volveremos a chocar y es hora de acabar con esa estadística.

Necesitamos los tres puntos sí o sí para seguir en carrera. Gareca tiene que armar un once equilibrado, sobre todo en el mediocampo, y colocar a los jugadores donde mejor vienen rindiendo en sus clubes. No podemos regalar un tiempo. Ni un cachito. Si jugamos como en los primeros 45 frente a Brasil, tendremos chances de triunfo. El pueblo espera eso. Sí, señores...

Ya me contaron que la más feliz con la llegada a la capital del chato goleador de los ‘Yunaites’ es la muchachita del tatuaje. Ella sabe que no podrá verlo, pero está convencida de que él hará lo deba para que entre al hotel, como invitada o le alquila una suite. Guarda que esa blanquita es de avance. Curuju...

Sporting Cristal se proclamó como campeón de la Fase 1 de la Liga 1, tras vencer 2-0 a la San Martín. ¿Qué se viene después para el equipo tras quedarse con la primera fase?

Me avisan que hubo un reencuentro que sacó chispas por San Isidro. Un técnico que era el profesor de un club ubicado cerca de la avenida México y la muchachita que vive al borde de Surquillo, olvidaron la pandemia y se juntaron para recordar buenos tiempos. Él fue de visita al local donde entrenaba y saliendo la timbró y se metieron una escapadita. Dicen que al final gritó gooool. Hummm...

Me avisan que ‘Betoto’ anda full antojos y no se siente satisfecho con lo que come en la concentración. Su ‘Princesa Inca’ está en la ‘dulce espera’ y parece que él lleva el embarazo. Para pidiendo platos extras para calmar su hambre y ya lo han visto con unos kilitos de más. A ese ritmo se va a pasar otro año sin jugar. Asuuuuu...

Me cuentan que el ‘Amigo de Marco Antonio’ anda preocupado. Hace poco salió a la luz que desde que llegó al puerto, la deuda del club casi se triplicó y gente de empuje que le dio una guita importante ya lo sacó al fresco. Le han dado unos días para que aclare el tema o sino que devuelva la plata con intereses. La cosa está picante y por eso el directivo anda escondido. Qué palta... Me voy, soy fuga.