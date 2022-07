Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Hace un tiempo el ‘venenoso’ estuvo por la capital y se reunió con una muchachita, tan rica como una ‘manzana’. Se dieron cariñitos y quedaron seguirla en Europa, cuando él esté de vacaciones. Ahora que ya está libre, se fue a Ibiza a relajarse.

Como salió campeón en su liga, llegó bien forrado de euros y por esas casualidades de la vida, la rubia también se encuentra en el mismo lugar. Allá nadie los conoce y son libres como el viento. El que puede, puede. No te pegues nomás...

Me avisan que un ‘Pato’, que ataja en un club con problemas económicos, está cerquita de regresar con una modelo argentina que lo dejó por un patita que tenía la billetera más gruesa. El hombre la ha vuelto a buscar y ella le ha dicho que va a ver cómo se porta en los próximos días. O sea que después que lo ‘adornó’, encima lo pone a prueba. Estamos todos locos...

LE DIERON EN LOS TOBILLOS A UN TAL ‘PALOMILLA’

En Sullana se juntaron ‘Rafa’, que lo sacaron de Ate, y Joyce, un delantero que apareció con el ‘Cabezón’ en el año que los cremas dieron la vuelta olímpica. Cada uno salió a cenar con su respeciva ‘maleta’ y le dieron en los tobillos a un tal ‘Palomilla’. Dicen que la más suave fue calificarlo de ‘arrugador’. Qué palta...

Me avisan que un ‘Pájaro’ voló de Matute porque nunca le hizo el amén a un ‘10′ que entrena pero nunca juega. El hombre hacía su vida, sudaba la camiseta y no le gustaban las transmisiones en vivo, ni visitar ‘búnkers’ donde iban las ‘canallas’. Por eso, una parte del grupo le puso la cruz y nadie sacó cara por él cuando le avisaron que ya no seguiría en el equipo. Qué feo... Me voy, soy fuga.

