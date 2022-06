Del saque somos carnecita... ¿Por qué estamos eliminados del Mundial? Simplemente porque los seleccionados se preocuparon de estupideces. La bronca de ‘Aladino’ con un colega fue el inicio de una cadena de comportamiento de aniñados y sonsos.

TE VA A INTERESAR: SELECCIÓN PERUANA PERDIÓ EL REPECHAJE PORQUE RICARDO GARECA NO DIO LA TALLA

Luego, el desbande del día libre en Barcelona. Algunos aprovecharon para ‘liquidar’ y otros para ‘relajar’ y ‘estirar los músculos’. Después se pusieron en plan terminado el Australia-Emiratos Árabes. Toda una novela en el hotel para descubrir quién había filtrado a los medios la foto de Claudio Pizarro con el equipo viendo el partido.

Fueron descartando uno por uno a los posibles culpables. Hasta que dieron por el ángulo de la toma. Según ellos, el ‘traidor’ es un volante suplentón, que le encanta el chocolate y vive de dos chiches. Un cabezón de la volante fue a su cuarto, le pidió el celular, comprobó el hecho y lo llamó ‘soplete’. El muchacho, por quedar bien con una reportera de televisión que le gusta, perdió con sus compañeros.

El antiguo capitán de la selección peruana, Claudio Pizarro, acompañó a los jugadores de la 'blanquirroja' en su visita a Europa y presenció el amistoso contra Nueva Zelanda. Además, el ídolo del Werder Bremen y Bayer Múnich aconsejó a los seleccionados para el encuentro contra Australia por el repechaje al Mundial de Qatar 2022. (Fuente: América TV)

Mientras los ‘canguros’ nos estudiaban al revés y derecho, nosotros estábamos en ridiculeces. Hay varias ‘perlitas’ que iré sacando poco a poco. Sí, señores...

El Perú ha llorado por no ir a Qatar, pero da la impresión que a algunos señores les importa un comino. El pueblo sigue adormecido, jodido y sin consuelo por ese ‘mamellazo’ y eso les llega altamente a un par de indiferentes. Me van a decir que la vida continua y es cierto, pero hay que tener un poquito de consideración porque ese dolor no se va de la noche a la mañana.

No ha sido un jueguito cualquiera, ni una pichanguita más, nos han mandado al sótano 10. No clasificar es como quedar sexto a décimo en la Eliminatoria. Un equipo de mela nos dejó en el aire.

He visto en las redes a Cuevita en una cena romántica y a Lapadula en Machu Picchu sonriente como si estuviésemos en el Mundial. Nadie les prohíbe que lo hagan, están en su derecho, es su vida, pero que piensen que hay gente de Gamarra, por ejemplo, que se les ha caído el negocio, un trabajo, un recurso, con esta debacle. Otros han cancelado por adelantado pasajes, entradas y hoteles y ese dinero es perdido porque ya no está tu país. Qué feo...

EL COMENTARISTA-EMPRESARIO CAMINA CON INFLADOR

Por siaca, estuve alojado en el ‘Stracto’ de cuatro estrellas en Doha. Estaba a una cuadra de la concentración de la Blanquirroja. Pagué 171 dólares por tres noches de una habitación doble. Allí también durmió el comentarista-empresario. Los pongo sobreaviso a los del cable porque ese man camina con un inflador de globo y fácil ya hizo de las suyas con las facturas. Un alquiler de auto estaba 50 cocos el día y la ‘jama’ era barata. Así es...

Ya me contaron que ‘Nico’ ahora es el popular ‘Lassie’ de San Luis. Ya no es patín, es recontra skeboard. Le regaló una mascota al ‘Tigre’ de raza Collie y otra al presidente de la ‘F’. Lo curioso es que no ha tenido ese detalle con su padrino que lo defiende. La verdad es que este chico está totalmente equivocado. Mantenerse en un cargo por sobón de tus jefes y peloteros es patético. Así no se hace carrera. Súdala y gánatela. Pero yendo de frente, no con maleta ni coba. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: