Del saque somos carnecita... Hay un run run que al zambito que le gusta su jarabe en la mañana, tarde y noche, se ha contagiado del ‘virus del partidor’. Anda detrás de una chinita que tiene el ‘alma bella’, pero que tiene pareja y es un colega de la ‘Academia’. El hombre va con todo sin importarle nada y le escribe seguido a la chica, invitándola a salir. Hasta ahora no le han dicho sí, pero como es intenso les ha pedido ayuda a sus amigas para que lo apoyen. Guarda que si lo ampayan haciendo travesuras, el ‘Cabezón’ ya no lo tendrá en cuenta. Guerra avisada...

‘Acasexo’ anda caminando seguido por Breña

Me cuentan que ‘Acasexo’ anda caminando seguido por Breña. Ayer estuvo otra vez por la avenida Tingo María con jirón Napo paseando muy feliz, sonriente y como si fuera uno más del barrio. Parece que ahora tiene donde llegar y pasar la noche por esa zona. Lo malo es que él siempre ha vivido cerca del aeropuerto. Hummm...

Me avisan que la ‘joyita’ del ‘Delfín’ y su familia están buscando un depa en Santiago de Surco. Parece que ya le dieron un adelanto por firmar por un club grande para el 2023 y el hombre ha invertido en la nueva casa. Va por buen camino, pensando primero en su sangre. Vale... Así que ese defensa que apareció en Ate y tiene los mismos nombres de Maradona se ha vuelto un ‘acosador’ de chicas extranjeras que viven en la capital. Anda metido en sus redes buscando ‘chamitas’ y a todas les manda invitación para ser amigos y después ofrecerles apoyo económico. No le importa ser ‘sugar’ a cambio de un poco de cariño. Qué palta... Me voy, soy fuga.

