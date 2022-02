Del saque somos carnecita... La firme que todos los años es un parto ver a los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Parece que esta vez será más de lo mismo. Ya eliminaron a Vallejo y el pasado miércoles los cremas tuvieron una actuación deprimente, sin idea de juego ni chances de gol.

El arquero del Barcelona fue un espectador de lujo, el marcador pudo ser mayor. En Ate sabían desde noviembre que iban al torneo internacional y fue por las santas hueveras. A varios dirigentes solo les interesa llenar el bolsillo por la participación copera y no dar pelea en la competencia.

Falta un mes para que Alianza y Cristal debuten en la Copa y ojalá que agarren ritmo, corrijan errores y estudien a sus rivales, sino sus hinchas terminarán enfermos del hígado. Sí, señores...

Ya me enteré que un zurdo del ‘equipo de todos’ está jugando con fuego. Se ha encamotado con la mujer del cantante que se fue a su ‘río’. Insiste en mandarle regalitos, le ‘mete centros’ y hasta la ha invitado a dar un paseo para estar juntitos por Europa. Ella le da cariñito por ‘wasap’, pero aún no se decide. Parece que quiere viajar, pero con sus retoños. Asuuuuu...

‘BEN A MI CASA’ SE FUE DE BOCA

Así que el ‘Amigo de Marco Antonio’ es recontra car’e palo. Está buscando sus contactos para regresar a administrar a la ‘Misilera’. Lo han visto desesperadito por volver y así tapar el ‘huecazo’ que dejó cuando pidió billete adelantado por la transmisión de los partidos hasta 2024. Como sea quiere evitar que lo descubran, porque se puede ir a ‘canadá’. Qué feo...

‘Ben a mi casa’ se fue de boca. Hizo su berrinche y salió a declarar que se iba de la ‘Ciudad imperial’ porque fue contratado para jugar en Primera y no estaba para hacerlo en Segunda. Renunció y el celular nunca timbró. No aparecieron ofertas y regresó agachadito para aceptar estar en la Liga 2. Es un muchacho correcto, pero tiene que reconocer que es limitadito. Y no va cher... Me voy, soy fuga.

