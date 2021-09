Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que una blanquita con cuerpo de modelo, que vive por el cruce de Velasco Astete con la avenida Angamos, en Surco, es la masajista personal de un zambito al que le duele la rodillita. El problema es que ella recién se ha mudado a vivir con su pareja y ya le está jugando mal. Cuidado, eso no corre, hasta los sanos tienen reacciones impensadas. Tantas solteritas, separadas y divorciadas, por qué complicarse la vida con mujer ajena. Así no es...

Me avisan que un volante que se alucina ‘Patrón’ se tiró al abandono. El hombre rompió todos los protocolos y de madrugada le reventó la puerta a una ‘veneca’ que tenía por Palomino. La mantenía, pero como encontró otro personal, la dejó. Ahora se metió unos ‘pomos’, la buscó y se reconciliaron. Ayayayayay…

Me pasan la voz que ‘Ben a mi casa’ aprobó de manera satisfactoria y destacada su taller de periodismo. Parece que el muchacho piensa en el futuro y cuando se retire quiere ejercer como comunicador. Después que el técnico de su equipo improvisó a un volante para que juegue en su puesto, se dio cuenta de que lo mejor es ir asumiendo que en la pelotita ya no da más. Y no va ser…

El fútbol chileno se paraliza con el partido más esperado. Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentan en una nueva edición del Superclásico en Chile. Recuerda a los peruanos que lucieron sus camisetas.

EL VÍA CRUCIS DE RENZO REAÑOS

Renzo Reaños, ex Sport Áncash y varios clubes de Primera, vive un verdadero ‘vía crucis’. Su hijito está malito y, pese a que el morocho paga su seguro, lo lleva a los hospitales y no lo quieren operar. Solo le ponen inyecciones que lo duermen, pero cuando despierta, el pequeño sigue sufriendo. Los de la selección, los que juegan en la Liga 1 y 2 aquí, los del exterior, deberían darle una mano. Que se note que son unidos al mango. Nadie está libre de nada. Curuju… Me voy, soy fuga.

