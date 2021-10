Del saque somos carnecita... Mi primer consejo para los chibolos que recién gatean en la pelotita. Sean profesionales al estilo de Cristiano que come sano, no transnocha, entrena un montón y solo piensa en fútbol. Pero si no están bien de la cabecita todo se puede ir al diablo.

Una buena compañera te ayuda a crecer en lo personal y profesional. Hagan caso a sus viejitos que siempre les van a desear lo mejor. He visto a muchos irse a la lona por elegir mal. Ahí no puedes fallar. Ustedes son ‘sapos rabiosos’ y me entienden. Y no va cher...

Hay dos parrilleros que llegaron con harto floro, chaparon equipo y ahora están a punto de irse pa’ La Habana. Y la firme que somos el único país que les da chamba, a pesar de que no hacen buen trabajo ni dejan escuela en los jóvenes. En otra liga, hace rato que a un técnico peruano le hubieran dado una patada en las cuatro letras y nadie lo contrataría.

Lo malo es que aquí hay muchos sonsos que se deslumbran por el ‘che’, ‘boludo’ y se olvidan de apostar por el talento nacional. Mi tío Arce, con camisa de 20 mangos y zapatillas marca ‘chancho’, la hace mucho mejor que varios foráneos, que a veces solo saben cobrar peaje. Qué feo...

Ya me datearon que ese camión que se llevaron los amigos de lo ajeno hace unos días, no era un donativo del ‘chato’ de la selección al que le gusta regar plantitas, sino de uno de sus ‘causas’. Las malas lenguas dicen que contaron eso a la policía para se pongan las pilas. Curuju...

El ‘Amigo de Marco Antonio’ es un verdadero caso. Casi hunde a la rosada y ahora con pana y elegancia está reclamando por su empresa que invirtió más de un ‘palo verde’ y como sea quiere su billete. De momento le han dicho que van a revisar los documentos. Hummm... Me voy, soy fuga.

