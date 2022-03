Del saque somos carnecita... La neta que hace poco una ‘Calavera’ de los reality decía que no tenía problemas con un ‘9′ y un ‘10′ que lo atrasaron con sus oficiales. La realidad es que cada uno es feliz a su manera.

Algunos no le paran bola a los ‘cachos’ y son superaditos. Otros se alejan de sus parejas y después vuelven, así ellas hayan estado con otro man porque son ‘open mind’. Hay de los que me incluyo, que prefieren dormir abrazados de su almohada, que estar con el enemigo.

El asunto es que hay alternativas para escoger. Lo que le faltó mencionar al chico de la televisión es que hay un tercer pelotero que debe incluir en su lista. ¿Quién es? Uno que no lo partió, pero me parece que fue primero que él con su actual saliente o noviecita.

En lo que parecía ser un partido habitual de la Liga Mexicana se desató una batalla campal en el estadio La Corregidora.

La caderona lo visitó en su hotel de concentración cuando vino con su equipo de Europa. Si se hizo el ‘loco’ o se la levantó, no es mi problema. Solo es una cuestión de estadísticas. Sí, señores...

EL CHARRO DE TRUJILLO SUMÓ OTRA DERROTA

Ese charro de Trujillo es ‘cara de palo’ al mango. Sumó su cuarta derrota al hilo en la Liga 1 y apenas acabó el partido declaró que no es cobarde y se quedará hasta el final. Este señor cree que los chanchos vuelan.

Hay un rumor fuerte de que el ‘Cabezón’ de México metió billete en ese club con la condición de que contrataran al hijo de un entrenador reconocido y ganador en la tierra del Chavo.

Es buena onda el técnico peruano con su brother o quizás le deba un favor. Pero lo que se me hace extraño es por qué no guerreó para renovarle seis meses a Yoshi. O sea, a un compatriota le da la espalda, pero con un foráneo se brinda. Eso es ‘chicharrón’, no es amistad. Curuju...

Hay jugadores que no han ganado fortuna ni sueldazos, pero han sido inteligentes, pensantes, prudentes y a lo mejor bien asesorados. Me causó sorpresa que me contaran que la ‘Manzanita podrida’ no pasa apuros económicos.

Tampoco es que sea millonario, le sobre la plata o maneje buena fichas. Simplemente, el chato tiene un canal, un negocio y no se hace paltas con las dos lucas cholas o alguito más que le pagan por una categoría en la Javier Prado.

No es de los que manguea o la pegan de sonsos para que les tiren un centro. Vale...

Por siaca, todo sale a la luz. Ya sé quién es la pantalla del que hace business debajo de la ‘mesa’. Es el engreído de un relacionista público.

Es la fachada para cobrar cupo y comisiones en el club del balneario. En cualquier momento revienta el ‘chupito’. Cuando eres chueco, acabas chueco. Y así te quieras barretear, no puedes porque te delatan.

La tengo clara, mientras este man siga gerenciando, van a salvar la baja en la última fecha o se van pa’ La Habana esta temporada. Así es... Me voy, soy fuga.

