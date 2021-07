Del saque somos carnecita… Ya en frío, la verdad que duele y jode que nos ganen en la última jugada como lo ocurrido ante Colombia. Eso no puede volver a suceder y menos en Eliminatorias. Hay que ser recurseros y pillos. Esa desconcentración nos costó la medalla de bronce o chocolate. Hay que ser ‘maliciosos’ y cortar ese ataque. Con un empujón, tabazo o lo que sea. No podemos ser tan sanos. Se imaginan que hubiera sido el partido que definía ir al Mundial. La firme que me daba un paro cardiaco. Nos falta hablar, guapear y nadie tiene por qué arañarse.

¿Se acuerdan del paraguayo Almirón? Nos hacía la fiesta en Asunción por las Eliminatorias hasta que se llevó un mazazo del ‘León’ Zambrano y desapareció. Ese cafetero Luis Díaz se paseó con todos y no se llevó ni una caricia. Se fue de alivio. Sí, señores...

Sigo caliente con la actitud displicente de Cuevita. Encima se dedicó a pelear en la cancha y se bloqueó. Sus compañeros, si lo estiman, deben cuadrarlo porque los amigos se dicen las cosas ‘face to face’ y no por la ‘maleta’. El vacilón y la joda son una cosa y la chamba otra. Yo sé que varios están molestos por su irresponsabilidad del viernes en la noche. Es cierto que es su naturaleza jugar así, pero también entiendo que es pensante y se da cuenta de dónde debe hacer el chiche y la de cuca. En el fútbol, mientras más serio eres, más respetado eres. Rexuxa...

Con gol de Ángel Di María, Argentina logró un triunfo agónico y se quedó con la Copa América después de 28 años. De esta manera, la Albiceleste suma su título número 15.

Me pasan la voz que el ‘Rei’ está pagando todas sus culpas, por escribir a una ‘charapita’. Como la ‘patrona’ lo descubrió, no le queda otra que cumplir con todos los ‘caprichos’ de la doña, que antes iba a los ‘spa’ de Lurín, pero ahora ya visita los más ‘fichos’ de San Isidro y él paga calladito. Está con tarjeta roja. Tiene que volver a llenar de puntos su tarjeta ‘bonus’. Y no va a ser…

Hay un run run que la ‘Hiena’ anda con una conquista nueva. Dizque es una morena que vive por el colegio San Norberto, de Santa Catalina. La historia es caleta, aunque el muchacho está cometiendo el error de decirle que la relación va a ser por la legal y le está creando falsas ilusiones. Por eso vienen los problemas cuando se sienten engañadas. La neta es que hay que soltarles la cruda. Si avanzan, bien. Y si no, para la próxima será. Curuju…

Ya me contaron que ‘Ven a mi casa’ organizó una encerrona, pero no fue como la del ‘Chato’ de la selección, sino en el hogar de su mamita, por el cumpleaños de su hermano. Solo estuvieron los familiares más cercanos. El hombre es recontrahogareño y disciplinado. De milico, la hacía fácil. Así es… Me voy, soy fuga.