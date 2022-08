Del saque somos carnecita... Con el empate de ayer y con diez fechas por jugarse en el Clausura, me animo a decir que Universitario no va a disputar el título nacional. Es un equipo sin alma, sin estilo de juego. Cuando no hay eso, a veces te salvan las individualidades y tampoco las tiene. Algo con que sí cuentan Melgar, Alianza y Cristal, los tres favoritos para pelear la Liga 1.

Hace tiempo lo vengo diciendo, siendo realista la ‘U’ solo peleará por ir a la Sudamericana. Quedan dos meses para que acabe el campeonato y los dirigentes tienen que empezar a planificar la campaña del próximo año. Sí, señores...

Así que el ‘10′ que nunca juega camina tranquilo porque sabe que los ‘fondeados’ hicieron un negociazo con su fichaje y hasta ahora hay un sponsor que sigue chorreando a la caja fuerte. Los que manejan el equipo saben que el hombre ya no piensa arriesgar y no jugará, salvo que disputen el playoff. Nadie lo jode, porque le tienen una arruga y, si lo parchan, en ‘one’ les van a cobrar el billete. Curuju...

Ya me enteré que el ‘Tigre’, en su paso por la capital, comentó que no piensa dirigir hasta que pase el Mundial. Con el billetazo que se llevó de acá, fácil tiene para cinco años relajadito. El pelucón espera lo que pase con la sele de su país y ver la posibilidad de ponerse el buzo con miras al 2026. Dicen que si no lo empelotan, se apunta para el país del ‘Chavo’, donde muchos no están conformes con el ‘Tata’. Aaaaaasu...

EN EL PUERTO LA COSA SE PUEDE PONER FEA

El ‘bravo’ de la ‘Misilera’ sintió la presión de la hinchada y pidió apoyo a unos empresarios para que le metan un centro. Esa gente no tiene nada que ver con la pelotita, pero por amistad con el ‘ponja’ parece que le van a tirar un salvavidas. Ojalá que no sea un tango, porque en el puerto están que vuelan y la cosa se puede poner fea. Qué palta... Me voy, soy fuga.

