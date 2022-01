Del saque somos carnecita... La firme que algunos no son más ‘giles’ porque tendrían que volver a nacer para cambiar. Se pasan de sanos. Hay uno que hace poco lo ‘adornaron’ por televisión nacional y ahora grita su amor a los cuatro vientos.

Las malas lenguas aseguran que después de lo que le había pasado, iba a ser más pensante y selectivo, pero me cuentan que ha escogido a una flaca que hace menos de un mes estaba en planes con un madurito y parecía que la cosa iba en serio. Encima, la han visto participar en fiestas donde bajaba gente de la pelotita. Hummm...

Por si acaso, le aviso a los pocos entrenadores que dirigirán en el torneo local que ‘Amen’ se ha vuelto empresario. Sabe que aquí la hace fácil con tantos dirigentes que solo se preocupan por los business. El parrillero llegó a Lima con un paisano suyo y en ‘one’ lo metió a un club de Segunda. Eso sí, le dijo que como le había conseguido chamba, tenía que llevar a su chamaco para que juegue. Asuuuu...

Ya me contaron que ‘Patucho’ no aguantó la presión de la gente chalaca y por eso arrancó. Unos malcriados le querían imponer su gente y como no atracó, lo asustaron, fueron hasta su ‘jato’ y el hombre se palteó tanto que tiró la toalla. Así no es...

UNA DUPLA QUE ASALTA CON ‘FIERRO LARGO’

Así que el ‘Matacucarachas’ ya se dio cuenta de que a su goleador no lo quieren de regreso, porque pide como si fuera el blanco Haaland. Cuando tocó las puertas de los grandes le dijeron más pallares con tallarines y no le quedó otra que llevarlo a la tierra del ‘Chavo’, donde está su amigo, el ‘Guía sexual’, con quien siempre trabajó en pared. Esa dupla te asalta con ‘fierro largo’. Guarda ahí... Me voy, soy fuga.

