Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Usain Bolt’ sigue regalando caprichos a su novia. Ahora le ha comprado un Audi del año, aunque no es gil, porque se lo da, pero siempre está a su nombre. La muchacha puede disfrutar de esa nave de alta gama, pero si se porta mal, se la quitan en one. Y no tiene cómo reclamar.

El lateral aprendió y ahora es paganini a medias. Por lo menos, la chica está a su lado y lo banca. No como la ‘Muñeca de plástico’ que después del encontrón y que la dejó coja, le dijo next. Rexuxa...

El ex arquero crema explicó cuál era el motivo por el que iba tan resguardado a sus entrenamientos en el Monumental. 'Cuto' recordó cómo era ver a 'Paco'' llegar con agentes armados.

VOLANTE PARTIDO POR SURFISTA ANDA PENSANDO LLEVARSE OTRA MODELITO

Me cuentan que el volante que fue partido por un surfista ya olvidó a la chica reality y anda pensando en llevarse a una modelito del país. Unos aseguran que podría ser una argentina que estuvo con un arquero y otros dicen que es la excompañera de su última novia, una que tuvo su noche loca con el ‘Chato’ que usaba la ‘10′ en la selección y que le encanta liquidar con cumbia. O sea, entre ellos mismos intercambian de ‘camisetas’. Asu ma’re...

Me pasan la voz que la ‘Tumbao’ anda perdidamente enamorada y hasta ha decidido tatuarse el nombre de su amado. Ojalá sea trabajador, que se despierte temprano y que no sea ‘Pinocho’, como ese narizón que se perdía todo el día y ella tenía que sacarlo de un casino de Magdalena. Y que no se pique y maletee por las redes, aquí la vacilamos con cariño. Y no va ser...

CACHURRITO NO RINDE COMO FUTBOLISTA NI COMO EMPRESARIO

Por si acaso, el ‘Cachurrito’ no rinde como futbolista ni como empresario. En la pelotita cada vez juega menos y cuando lo hace en la Liga 2, da pena. Actualmente se dedica a organizar tonos en la cancha de su viejo y no va gente. Eso pasa cuando se quieren hacer dos cosas a la vez y siempre se termina haciendo mal todo. Hummm... Me voy, soy fuga.

