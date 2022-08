Del saque somos carnecita... ‘Va a haber partidos en los que habrá chocolate, lúcuma, fresa...’, así dijo Juan Reynoso sobre la forma de juego que tendrá la Blanquirroja bajo su mando. La firme que si logra eso, sería toda una sorpresa, porque lo conozco de ‘ratonero’ y no agresivo en la pizarra. En los equipos que lo he visto dirigir, siempre ha sido prioridad mantener el cero y después atacar. Por eso sus mejores resultados los obtuvo cuando jugó de visita. Ahora, al tener jugadores como Cueva, Carrillo, ‘Orejas’ Flores, Peña, Raziel, Costa, Yotún, Cartagena o el mismo Tapia o Lapadula, tiene que cambiar. Apostar al guerrazo sería sacarlos de su esencia. Ojalá que el ‘Cabezón’ logre plasmar su idea en los jugadores lo más pronto. Sí, señores...

Hay un run run que ‘Usain Bolt’ está perdidamente enamorado de su modelito argentina y habría empezado a comprar un depa, que de paso sería su ‘nidito de amor’. El hombre cree que se quedará muchos años por la tierra de Messi y, si no es así, lo vende. Ajá...

Me cuentan que el ‘mandamás’ de un club rojo por donde atraviesa el río Mantaro alguna vez estudió para entrenador y desea hacer sus prácticas con su equipo. A todos los entrenadores, cuando termina el primer tiempo, los manda llamar para que hagan los cambios que él quiere y, cuando no le hacen caso, los pone en la mira. Por eso dicen que acaba de botar a uno que lo arrochó y no dejó que se meta en su chamba. Qué palta...

Dicen que un técnico de menores de un club querido del puerto está pidiendo billete a los chibolos para hacerlos jugar. Les pinta que por unos miles de ‘coquitos’ los deja a un paso de la Primera para que puedan empezar su carrera. En su época de futbolista era calladito, pero ahora que está gordito se volvió chueco. No seas malo...

En Uruguay, las jugadoras de la selección femenina de fútbol denunciaron que sufrieron acoso de parte del entrenador de arqueros y lo botaron en ‘one’. Pensar que en Perú pasó lo mismo con un brasileño que dirigió a las chicas de San Luis y cuando lo sacaron fue premiado con un puesto en el Rímac. Quéeeee... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

Cosa picante al final de la Javier Prado: Grupo partido y dirigentes se dan abrazos más falsos que billete de 5 soles

Defensa que se encomienda a la Santa María feliz con la llegada del ‘Cabezón’ a San Luis

Delantero venenoso alquiló un depa lejos de los barrios donde los tramposos cuentan con su ‘nidito’ de amor