Del saque somos carnecita... Todo se sabe. La neta es que nosotros, los hombres, somos campeones para complicarnos la vida. Ya me contaron que el volante de bigotitos, que lloró todas las veces que se despidió, no entiende que está con roche en casita. Como la ‘patrona’ ya lo perdonó, nuevamente empezó a conversar con la chiclayana que lo ampayaron. Me datean que para que la norteña lo acepté, le rogó más que a su ‘firme’ y, por eso, están planeando un nuevo encuentro. Hummmm...

TE VA A INTERESAR: DICEN QUE TÉCNICO DE RESERVA ESTÁ MIRANDO MUJER AJENA

Me pasan la voz que el ‘Negro Rockero’ ahora está apuntando a una tía de billete del barrio de San Antonio, en Miraflores. Aseguran que a la fulanita le encantan los cuerpos y con ‘coquitos’, por eso es el primero en llegar a un gym de San Miguel. El hombre no salió dotado técnicamente, pero sí en la ‘pegada’. Sabe muy bien que para ganarse los frijoles hay que hacer hartos sacrificios y peor si se está misio y no ahorró un mango. Rexuxa...

La ‘Tumbao’ se fue a inaugurar una cancha en Puente Piedra. Se armó un partido de fulbito y de vóley. Llegó y casi nadie la conocía. Además, se tomó sus chelitas y bailó hasta huayno. Cantaba las canciones toda emocionada y hasta un lagrimón casi se le escapa. Parece que le han hecho daño a su corazón. Asuuu...

Francisco Bazán recordó todos los tips que le dio la rubia conductora cuando llamó a 'Paco' para ser su co- conductor. El invitado de 'La fe de Cuto' se mostró agradecido con Gisela.

SIGUEN LOS PROBLEMAS EN EQUIPO ROJO

Hay un run run que siguen los problemas en ese equipo rojo del norte que ya no sopla. A los chibolos del plantel les deben desde junio y a los mayores les han pagado agosto, pero solo el treinta por ciento. El DT ni se preocupa por sus muchachos, porque él está ganado con lo que cobró por meter chamaquitos a la reserva. Nooooooo... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: