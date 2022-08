Del saque somos carnecita... Ya me contaron por qué un volante del ‘equipo de todos’ acabó su relación con una chica de la tele. Aparte de que era tóxico con la muchachita, dicen que ella le encontró una charla con su ex, donde le pedía una última oportunidad para reiniciar la relación. O sea, encima que lo había ‘adornado’, se pone rodilleras. La firme que estamos todos locos. Y no va a ser...

Parece que en La Vicky se cansaron de ‘choclones’ y ‘rotos’. Lo han dejado en visto al ‘Pirata’ y no le renovarían, porque el próximo año esperan hacer una buena campaña internacional y, si se van a comer una goleada, que sea con chibolos. Por eso, otro que ya tiene pie y medio afuera es el ‘Rey de los bloopers’, que hace un gol cada tres meses y cree que con eso está para seguir estafando. Ayayayayyy...

Escándalo en la concentración de un club de la sierra. Una secre de la institución, cuyo nombre empieza con ‘A’, entró a donde se hospedaban los jugadores y empezó a tocar puerta por puerta. Su objetivo era encontrar a un patita que es casado, pero con el que hace un tiempo viven un romance. Lo malo es que como no sabía el número de habitación, varios peloteros despertaron y querían hacerla entrar. Quéeeeeee...

A ‘DAMICHÓN’ NO LE GUSTAN LOS PLATOS A LA CARTA

Me avisan que ‘Damichón’ la pasa de lo mejor en la ‘Capital de la amistad’. El muchacho pasea todas las tardes por la avenida Santa Victoria con una colorada de cabello negro y bonita figura. El hombre la hace caminar harto, porque parece que está bajo de fichas y los taxis han subido su tarifa.

La última vez salieron y ella quería entrar a un restaurante, pero él le metió el ‘floro’ de que no le gustaban los platos a la carta, así que se metieron a uno más sufridito. Los años pasan y la billetera se adelgaza. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

