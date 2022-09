Del saque somos carnecita... no me cansaré de repetir que la gratitud es la memoria del corazón. Ya me contaron que ‘Pedro Aquí sí’ se está portando muy bien con una familia del barrio donde creció, en San Martín de Porres. Aseguran que le pidieron apoyo y se apuntó en one. O sea, es mano abierta con su sangre y eso habla muy bien de su bondad. También es generoso cuando sale con amigos y amiguitas. Dispara como el ‘Pistolero’ Suárez. Por ahí gana con los pantaloncitos que lo ven chévere y como auspiciador. Así es...

Bien el ‘Loquito’. El arquero llevó a su cachorro a que conozca la cuadra donde se vaciló, conoció su primer amor y se hizo jugador profesional. Lo llevó a todas partes y el pequeño quedó maravillado con el parque del avión. No entiendo cómo sigue sin chamba, sin tapar.

Todavía está entero y con experiencia para escuelear a los jóvenes. Lo único que no tiene que enseñar es a confiarse como lo hizo con ‘Fernanda’, quien lo engañó con el ‘Chato atrasador’. Noooooo...

Me pasan la voz que un volante zurdito del Rímac anda muy preocupadito y pendiente por tirarle un centro a una señorita de Insurgentes, en La Perla. Lo malo es que aseguran que hace años pasó algo entre ambos y todo indica que hay otro interés. La ayudita viene con ‘coba’. Fijo que le pagan la deuda en especie porque tiene su encanto. Huuuuummmm...

DELANTERO ANDA HACIENDO TRAVESURAS

La gente characata anda molesta con ese delantero que últimamente tiene los partidos cuesta arriba. Cuentan que anda haciendo travesuras que lo están dejando sin piernas y por eso en la Sudamericana no tiene la mecha prendida. Lo que pasa es que ahora anda en la pomada en Arequipa y también en todo el Perú porque está en el equipo de moda. Después de lo del miércoles, que ya pise tierra. La sacamos barata. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

