Del saque somos carnecita... La firme que para mí, el ‘number one’ del fútbol es Messi. Y Cristiano Ronaldo siempre será su segundo. Las estadísticas lo dicen, los títulos también. Una prueba más es que a ‘CR7′ lo han fichado en Arabia por 200 millones de euros al año y a ‘Leo’ los jeques le están ofreciendo 300 ‘palos’ por temporada. Una locura total.

El argentino fácil puede atracar, pero no creo que acepte porque aún tiene nivel para la alta competencia a pesar de sus 35 años. Después de ser campeón mundial en Qatar, lo veo rejuvenecido, animado, con ganas de seguir dejando huella. En cambio, el portugués ya trotaba en la cancha y sus compañeros de equipo y selección ya no lo soportaban. Sí, señores...

Me cuentan que el volante que está en problemas y le pueden prohibir jugar de manera profesional, se está divirtiendo de lo lindo ahora que anda libre. Cambió de ‘alcahuete’ y dejó de lado al profesor del ‘Agucho’, y regresó con ‘Mechita’, una que ponía el nombre y apellido para alquilar un ‘depa’ en Miraflores. Ella es especialista en hacer amistad con modelos y presentarlas al chato para que la haga linda y lejos de los ‘sapos rabiosos’. Hummmmm...

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

EL MARCADOR ZURDO Y LA MAMACITA DE CHORRILLOS

Así que una mamacita de Chorrillos parece que es fanática de tener teléfonos de última generación y quien se encargó de comprarle uno fue un marcador zurdo que quiso ir de avance con una cubana que fue la firme de un salsero. Él le dio ese regalo sin pedir nada a cambio, solo el silencio de la muchacha para que no lo eche en cancha. Quéeeeee...

Me cuentan que el ‘Loquito del Rímac’ estuvo llamando a varios empresarios para que lo coloquen en un equipo de Primera y le respondieron que ya fue. Pero como el muchacho es terco sigue entrenando y esperando la llamada que nunca llega. Está acelerado por su nueva flaca. Noooo...

Me avisan que ‘Betoto’ anda feliz en la ‘Ciudad de la eterna primavera’ y ha decidido quedarse por allá. Lejos de la capital nadie lo presiona y la ‘Chica Turbo’ no tiene la tentación de volver a un programa de competencia. Por eso, está buscando una casa y todos los días chequea terrenos y departamentos en venta. Provecho... Me voy, soy fuga.

