Del saque somos carnecita... Tremendo partidazo entre Manchester City y Real Madrid por la Champions . Fue como si hubiera hecho el amor con mi mujer. Un juego de otro nivel. Jugadores que son atletas, imponen un ritmo de ida y vuelta sin parar, goles y un ‘dame que te doy’ sin guardarse nada.

Un verdadero manual de cómo sentir el fútbol, material académico para charlas y clases deportivas. El equipo de ‘Pep’ Guardiola pudo ser un claro ganador, tuvo pelotas al palo, pero el cuadro de Ancelotti tiene a un Benzema enchufadísimo, que está en el mejor momento de su carrera y le sale todo. Si jugara la Tinka, fácil también la gana. Un duelo que fue realmente un placer para los ojos. Sí, señores...

El reverso de la moneda fue ver anoche a Cristal en Argentina. Lento, teniendo el balón, pero sin preocupar al rival. Salvo un remate de ‘Canchita’, el arquero de Talleres fue un espectador privilegiado. La neta que es un mamarracho en la Copa Libertadores. Se acabó el floro de la ‘Mosca’ y que no venga a decir que tuvo posesión y dominó el partido. Se gana con goles, disparando al arco y su equipo tiene cero puntos en el torneo. Más clarito que el agua. Así es...

Alianza Lima y Fortaleza se enfrentan por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Castelao. Conoce todos los detalles.

Ya me enteré que ese volante que humilló al tio ‘Agüita’, hace años viene correteando a la chica reality que acaba de anunciar su relación con el sobrino del atacante más guerrero de la bicolor. Dicen que le viene ‘tirando maicito’ desde que ella estaba en ‘Combate’, pero solo le ofrecía llevarla a Máncora. El otro llegó y en ‘one’ le prometió un tour por Europa. Nooooooo...

Así que el más feliz por la salida del entrenador charrúa’ en el equipo de la final de la Javier Prado es ‘Alfa y Omega’. Me cuentan que es el que le ponía más trabas, se las daba de exquisito y no lo dejaba chambear . Lo que no sabe es que el nuevo comando técnico ya se enteró de todo y lo tienen en la mira. Curuju... Me voy, soy fuga.

