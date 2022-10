Del saque somos carnecita... La verídica que acá hacemos millonarios a ‘parrilleros’ que en su país no los conoce nadie. Ya empezaron las campañas en radio y televisión para colocar a charlatanes que hablan de drones y GPS como si fuera gran novedad.

Aquí encuentran el paraíso como ese ‘Amén’ que estuvo varios años en la casa grande de San Luis y no sacó a ninguna figura. Encima como premio le dieron un equipo grande y lo mandó a Segunda. Eso sí, cobró dos años enteritos de sueldo. Con ese billetón facil se compró dos depas y vive tranquilito. Ayayayay..

Se vienen fechas de infarto y hay que estar atentos con los incentivos y mucho más con los ‘echandía’. Mucho ojo con los ‘hombres de negro’ que en algunos casos también entran al juego y te inclinan la balanza y sacan de un partido. Por el título y la baja, los equipos andan más pegaditos que en procesión y hay muchos intereses de por medio.

El exjugador celeste recordó en 'La fe de Cuto' la vez que jugó en su pueblo Córdoba y todo lo que vivió el día de su primer partido profesional.

Que la Federación no esté quitando puntos en mesa, que se está denunciando en redes que buscan favorecer a unos clubes y hundir a otros. Sí, señores...

EL NUEVO ENGREÍDO DEL ‘CABEZÓN’

Me cuentan que el nuevo engreído del ‘Cabezón’ es ese pelotero que siempre tiene sed en las mañanas, tardes y noches. El hombre le ha dicho que ya conoce sus debilidades, pero que si pone de su parte para dejar el jarabe es fijo en su equipo.

Dicen que le está lavando el cerebro y le ha dicho que no hay un jugador de su porte y técnica en el mediocampo. Por eso lo tuvo en cuenta la última vez. Ahora todo depende de él. Curuju...

Ya me contaron que el ‘minino’ que se enteró que estaba separado por un ampay, parece que ya tiró la toalla con su equipo. El fin de semana, como no fue tomado en cuenta, mientras sus compañeros se mataban en la cancha, él hacía una transmisión en vivo junto a su novia. Hummmmm... Me voy, soy fuga.

