Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Gato’, que se enteró por la televisión que había terminado con su esposa, otra vez alista el terno para su segunda boda . Ya contrató a la empresa que le va a organizar el matri y dicen que será por todo lo alto. En unos días anuncio el día exacto y el hotel donde los novios disfrutarán su luna de miel. Y no va a ser...

Me pasan la voz que el zambito que cuenta chistes como ‘Quevedo ’, al ver que nadie lo timbra para jugar en un club, decidió abrir su tienda virtual de ropa para caballeros. Haces un pedido y él mismo te lo deja. Esa es su estrategia para poder jalar gente y me alegra que sea emprendedor y no se quede cruzado de brazos. Pensar que en un tiempo pedía depa, prima y el sueldo más alto del equipo. Es raro que nadie lo llame porque talento le sobra. Así es...

La neta que en ese cuadro que tiene los mismos colores de la ‘bicolor ’, se burlan de los profesionales. Le debían 3 meses al plantel y para que los puedan dejar jugar les cancelaron un mes. A los técnicos de menores les pagaron 5 días y nada más. Así no es...

‘Loco’ puso el pecho por su compadre

Bien el ‘Loco’ que demostró demasiada calidad . Su compadre de la ‘Huaca’ de Magdalena tuvo un problemón y puso el pecho, lo apoyó y está dándole respaldo a sus chibolos, Siempre tuvo buen corazón. Hay otros que están ganados y no bajan a su barrio. Y cuando lo hacen, no se ponen ni una gaseosa de litro y medio para la gente con la que caminaron de mocosos. Ayayayay... Me voy, soy fuga.