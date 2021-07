Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el volante que ama el ‘Solcito’ regresó a tirar maicito a la argentina que vive en Barranco. Aseguran que intentó dos veces irse de avance y ella le aclaró que ‘amigos, simplemente amigos’, pero el muchacho es terco y le ha dicho que podrían salir a conversar y la fulanita le respondió que no, porque aparte de hablar de fútbol, no sabe decir otra cosa. Qué palta...

Hay un run run que la ‘Hiena’ está prohibido de pisar su barrio de ‘Muñoz’, en el Rímac. No está corrido, tampoco debe plata, pero su ‘firme’ ya se enteró de que hacía travesuras con una muchacha de la zona y le ha pedido que olvide ‘escaparse’ o, de lo contrario, se prepare, porque le va a hacer la vida bien complicada. Rexuxa...

Me avisan que Toñito, un chato que tuvo su cuarto de hora en la ‘U’, sigue invirtiendo su billetito. Mete todas sus inversiones en Villa El Salvador. Ha comprado otro terreno y va a levantar un condominio y todo para alquilar. Ya tiene una casa donde arrienda cuatro depas y ahora busca más. No ganó mucho, pero ahorró y ahora se está asegurando para el futuro. Vale...

Me pasan la voz que al tío Lucho Rubiños por fin le devolvieron su guita. Un exdirigente crema, alto como una Torre, le pidió prestados treinta mil soles y no le contestaba el teléfono. Lo presionaron de todos lados y ya fue a dejarle los billetes en efectivo. Algunos son buenos para pedir y lloran para pagar. Y no va ser... Me voy, soy fuga.