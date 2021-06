Del saque somos carnecita... Faltan 24 horas para el Perú-Venezuela. Falta un puntito y ya estamos en cuartos de final de la Copa América. Me acabo de encontrar con un ‘palomilla’ de mi zona y me ha hecho reventar. Dice que no le importa el resultado porque su segundo país es la ‘Vinotinto’. Y todo porque ha perdido la cabeza por una ‘chamita’, a quien le lleva 20 años.

Ella lo trata como un rey y solo quiere verla feliz. Eso pasa cuando reciben cariño de viejos. Si de adolescente hubiera caminado, no pensaría así. Y se la canto, apenas aparezca un mejor ‘sponsor’ lo van a ‘cremar’. Yo no cambio a mis hijas, esposa, padres, hermanos, familia y la rosada por nada del mundo. Tengo una roca en el corazón. Así me digan la verdad, no creo. Sí, señores...

Gianluca Lapadula es la sensación de la seleccion peruana. Después del encuentro entre Perú vs Ecuador por la Copa América 2021, prensa nacional e internacional se han rendido ante 'Lapagol' llenándolo de elogios por su juego y carisma.

Ya me contaron que la ‘Foquita’ anda con antojos. Toda la semana ha estado pidiendo pan con asado. Ni un solo día cambió el menú, solo que a veces comía con ensalada o solo, pero siempre el mismo ‘sánguche’. De repente no se cuidó y ya anda con los síntomas. Nooooooo...

Así que ‘Narchicho’, ese que representaba jugadores, ha vuelto al país. Estuvo radicando en Argentina y otra vez se instaló en Lima. Ni bien pisó el ‘Coco’ Chávez no fue a buscar clientes, sino que se arrancó a Balconcillo, donde una morena que siempre lo tuvo loco. La invitó a comer, pero ella le dijo que ya estaba en otra. Asu mare...

Me avisan que ‘Superman’ se portó muy bien con su descubridor. Ni bien se enteró de que falleció la esposa del tío Lucho Rubiños, se puso a su disposición. La gratitud es la memoria del corazón. Con la única que se portó mal es con la hija de un árbitro. Su novia de barrio, a la que dejó por una modelo. Ayayayayayay... Me voy, soy fuga.