Del saque somos carnecita... Soy barrio y ‘podrido’ al mango. Para mí las cosas son blanco o negro, no hay término medio. Y las traiciones no se perdonan. Ya me datearon que la actriz le está ‘comiendo el coco’ al felino, quien es más blandito que un flan, una gelatina. Cada quien mata sus pulgas como quiere. Solo después no se quejen cuando los vuelvan a ‘adornar’. Los ‘modernos’ y ‘buenitos’ no corren. Estamos todos locos...

Ya me contaron que el ‘Rey’ se tiró al abandono. Como el ‘Diamante’ ni lo mira de reojo, se puso a entrenar como si fuera un máster porque sabe que no lo van a poner nunca. Cuentan que el muchacho se alucinó el del ‘chocolate’ y creyó que sí o sí iba a estar de titular, lo malo es que al final del primer tiempo ya sacaba la lengua como si estuviera jugando en la altura. Por eso le pusieron la cruz y le dijeron ‘más pallares con tallarines’. Asuuuuu...

La verídica que el ‘Rayo’ tiene buen brujo. Dicen que después que se lesionó, el club estaba buscando prestarlo, pusieron un juvenil y también se sintió. Ahora no hay laterales en el equipo. Por ahora lo mantendrán, pero fácil después apostarán por otro chibolo para después venderlo a Europa. Los argentinos son expertos en business. Así es...

Ya me contaron que el ‘Hilacha’ se pasó de sobón. En vez de festejar los goles de su equipo con los jugadores y sus asistentes, se la pasó dándole la mano al ‘Buque’, que estaba en la tribuna. Cuando quiso saludar a sus pupilos en el camarín, nadie le paró bola y varios se hicieron los locos. Pobechito...

Me voy, soy fuga.