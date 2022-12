Del saque somos carnecita... Me avisan que el ‘Trompetista’, que estuvo voceado en la ‘Misilera’, llegó de visita en el ‘ombligo del mundo’. Dicen que fue a conversar con su causa, un colombiano que dirige por esos lares, y el que más se emocionó al verlo fue el ‘Ratón’, que esperaba que le haga una señal para voltearse un par de cajones apenas termine el entrenamiento. Hummmmm...

Todo se sabe, así que ese delantero que se nacionalizó peruano y que jugaba en Chile y ahora besa una camiseta de un club grande, ni bien llegó a la capital, entrenó como todo buen profesional. Dejó buena impresión en los directivos, pero como ya tiene experiencia en la carrera, apenas terminó, se fue a Miraflores para reencontrarse con una ‘vieja amiga’ de la Bajada Balta. Ella lo recibió como se merece y nunca le hace problemas en que se desaparezca buen tiempo. Por eso él la llama ‘La incondicional’. Quéeeee...

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

La firme que en menores, el equipo de ‘plata como cancha’ aplica el abuso.

Hace poquito esos que la pegan de dirigentes llevaron a un equipo de la academia que tienen en Lima para jugar en la Ciudad de la Eterna Primavera. Se presentaron, mostraron su juego y cuando acabó el partido, no tenían para el pasaje de vuelta y nada de comida. Después de varios días, los padres tuvieron que sacar de su bolsillo para que sus hijos puedan volver y pasar la Navidad en sus casas. Qué feo…

Ya me enteré de que ‘Zñatan’ es el nuevo gerente deportivo del club más popular de Trujillo. El hombre se ha preparado para el cargo, estudió cursos especializados, pero cuidado que también tiene carné de entrenador y al primer traspié del primer equipo lo tumba al pelado que tiene el buzo. Y no va ser… Me voy, soy fuga.

