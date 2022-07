Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que Juan Reynoso toma fuerza en la Videna. Y las cosas como son. Es un entrenador capaz, exitoso, pero para mí no es el perfil que necesita el vestuario peruano. Ricardo Gareca unía al país y la neta que el ‘Cabezón’ con su carácter, personalidad y cero carisma va a desunir a la selección y al pueblo.

Sale campeón y no dura en los equipos. El jugador peruano necesita un técnico paternalist a, con espalda y galardones deportivos y chambeador. Al ‘Tigre’ no lo botaron, se marchó por una simple razón: plata. No llegó a un acuerdo y esa barreta de que se rompió el pacto de confidencialidad de su contrato es un ‘tangazo’.

Se filtran noticias de la Casa Blanca, del Palacio de Buckingham y uno no se va a enterar de lo que pasa en la cabañita de San Luis. Sí, señores...

La figura del balompié peruano, Pedrito Ruiz, fue compañero de camerino de Eusebio Acasuzo en el Club Unión Huaral. Así recordó el nuevo invitado de 'La fe de Cuto' la vez que se compañero de equipo preocupó a todo el plantel antes de su viaje a Cajamarca.

A LA ‘MUÑECA’ LO SALUDAN POR COMPROMISO

La ‘Muñeca’ si antes tenía ‘enemigos gratuitos’, ahora le sobran. La interna y hasta los jardineros de Campo Mar, Monumental y el ‘Loco’ lo miran de reojo y tratan de evitarlo. Y cuando lo saludan, lo hacen por compromiso. Fácil podría ser protagonista de la ‘Era del hielo’. Lo han tildado de maleado, de ‘mala leche’, por su mensaje cobero ‘defendiendo’ los intereses del club y tirándole a la ‘Trinchera’ encima al jugador del fútbol playa que tiene una tremenda oferta de Arabia. Qué palta...

NO ENCUENTRA OFERTAS NI EN LOS CATÁLOGOS DE SAGA

El zurdito que partió a un cumbiambero sigue sin chamba. Ese es el karma cuando te metes con mujer ajena. Su empresario no le encuentra ofertas ni en los catálogos de Saga. El lateral se fue a Brasil y Francia por la gestión del representante que apellida como el ‘9′ que dio un saltito en Belo Horizonte. Curuju...

‘Churrito’ es un personaje de aquellos. Es paganini, romántico, tramposito, pero legal con sus compañeros de la Liga 2. Los más chicos lo adoran porque es mano abierta y solidario. A varios los recoge para llevarlos a entrenar y cuando tienen libre les da un billetito, les invita ‘jama’ y regala rehidratantes. Por eso cuando se enfrentó con el ‘Rei’ por una ‘canalla’, todos lo apoyaron y se arrimaron a su lado. Al ‘Jotita’ no le quedó otra que arrancarse a Chiclayo. Así es... Me voy, soy fuga.

