El ‘Pitbull’ de la ‘Franja’ anda apuntando la placa a una ‘Gringa’ de Gamarra, que lloraba por un corredor de autos

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. El ‘Pitbull’ de la ‘Franja’ anda apuntando la placa a una ‘Gringa’ de Gamarra. Todo empezó cuando la chica, que lloraba por un corredor de autos, lo invitó a su programa que estrenó en el canal donde trabaja y ahora el zaguero es full ‘wasap’ y mensajitos. La firme que ese blanco se la lleva porque se la lleva. ¿Qué dirá el ‘Rey’ Arturo? Por siaca no es el crack del Barcelona. Rexuxa...

Así que ese lateral del club del final de la avenida Javier Prado, que juega por la zurda y apellida como el administrador de un club rosado, anda haciéndose arreglitos en una clínica de la avenida República de Panamá en Miraflores. Ya le entró al disfuerzo, por eso no quiere que le levanten el codo y le toquen la cara, porque si no se le cae la inversión. No es por desanimarlo, pero se va a tener que cambiar de máscara para que los cueritos lo tomen en serio. Noooooo...

Me da mucha pena cómo se desperdicia el talento. El marcador con el mismo nombre de Maradona, que se vistió de crema, pasó por Segunda y este año firmó en Binacional, pero renunció por problemas personales, ahora es figura en la Liga interna del barrio de ‘Las Palomas’ en Villa El Salvador. Allí chapa 100 luquitas por cada partido y si hace gol, le cae una manito más. Asuuu...

¿Por qué un ‘Cóndor’ camina tanto por el jirón Aurelio Souza de Barranco? Lo ven por las mañanas, tardes y hasta de noche, cuando todos saben que vive por Surco. Unos aseguran que apunta a una chibola y otros que a la mamá de la chica. Lo cierto es que al zambo no le incomoda salir con tiernecitas ni viejas. Si ni se palteaba cuando se perdía los goles solo en las Eliminatorias. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.