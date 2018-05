Del saque somos carnecita... La firme que el tema de Paolo pica como mela. Todo el país cruza los dedos para que le den ‘luz verde’ y pueda jugar el Mundial. No me imagino a la ‘Blanquirroja’ en Rusia sin nuestro capitán y figura. El hombre se fajó solo con ‘asesinos del área’ durante varias Eliminatorias y lo justo es que esté en el debut ante Dinamarca el 16 de junio. Que los abogados, que se la están llevando en carretilla, hagan una buena chamba y justifiquen el billetón. El jueves ya cumple su sanción y ojalá que no haya ninguna mala noticia. Así es...

En 15 días saldrá la lista final de los convocados a Rusia y no debería haber sorpresas. El ‘Tigre’ tiene su gente y morirá en su ley. Salvo una o dos dudas, creo que estarán los que deben estar, tampoco no tenemos un gran universo de jugadores. No somos Argentina o Brasil como para que el técnico se rompa la cabeza. Solo queda apoyar. Y no va a ser...

Ya me contaron que ese patita que chocó con el tío ‘Agüita’ patrulla por Barranco, cerca de la avenida El Sol. Da vueltas y vueltas, no frena, siempre pasa de frente, pero todos ya saben que anda chequeando un personal serio. Ojalá se esté portando bien, porque ya me contaron que es desubicado al mango. Hummmmm...

Por si acaso, el ‘Pitbull’ se está portando mal con los utileros de su equipo. Como no cobran, le pidieron que hable con los dirigentes para que les chorree algo, pero el hombre se hizo el loco, sacó la cola y aseguró que no desea problemas con nadie. Así no es... Me voy, soy fuga.

