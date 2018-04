Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Pitbull’ está portándose mal con la ‘oficial’. Sucumbió ante la sensualidad de Vanessa, la miraflorina. Primero se hizo el difícil, después solo conversaba por ‘wasap’, luego pasó a las llamadas y hace unos días la ‘tumbó’. Algunas chicas lo quieren disfrutar y otra lo ven como monto. Tiene buen sueldo como pelotero y chambea en la empresa de diamantes de su viejo. Aunque hay que reconocer que desde que era mantequilla campeonaba. Asu ma’re...



El ‘Correcaminos’ es un especialista en ‘Sub-30’. Anda en amores locos con una fulanita acostumbrada a bailar los sábados en una discoteca de ‘Chacarilla’. Allí la conoció y ahora se interna con ella en el local los fines de semana. Se le fue la lancha al pelado. Desde poco antes de su retiro, se ha dedicado a ‘tirar maicito’. También en lo laboral aplica, porque dirige y maneja chiquillos. Así no es..

Me cuentan que uno que fue ‘goleador’ está en Huánuco desde el martes. Salió de su casa con el tango de que le iban a pagar por inaugurar unas canchas de fútbol. Lo malo es que eso ya pasó y sigue por allá. Fácil conoció un entretenimiento que tiene un par de piernotas. Y no va a ser...



Me pasan la voz de que una colombiana, que no pasa los 4 cheques, ha llegado a Lima por un ‘arrocito tapado’. El zambo le prometió que la iba a apoyar si venía y se va a pelar con ese budín con pasas y pecanas, porque la muchacha no conoce a nadie por estos lares. Aseguran que son amigos de los tiempos que se fue a las ‘Águilas doradas’. Huuuuummmm...



El ‘Torito’ no pudo sacar al ‘Cantante’ del sindicato de peloteros, por llevar en su lista a un patita que no le paga la pensión a la madre de sus hijos y por eso le han abierto juicio por alimentos. La verídica que tener a ese ‘man’ fue como un ‘penalillo’ en contra. Noooooooooo... Me voy, soy fuga.