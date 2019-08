El 'Pitbull' sentó cabeza y ahora sus causas hacen apuestas para adivinar cuándo sacará los pies del plato

DEL SAQUE SOMOS CARNECITA... EL ‘PITBULL’ SENTÓ CABEZA. Hace rato no baja por ‘Barranco Bar’ y todo porque está enamorado de una mamacita con cuerpo de modelo. Ahora va a todos lados con ella y prefiere quedarse en su casa viendo alguna película y comer pizza. La semana pasada cumplieron 8 meses de caminar juntos y no fueron a bailar, sino que lo festejaron con una cena y de allí a casita. Sus causas hacen apuestas para adivinar cuándo sacará los pies del plato. Hummmmm...



ME CUENTAN QUE LA ‘HIENA’ ‘METIÓ CABEZA’ a una señora de Muñoz. Es la dueña de una bodega donde el zambito pedía víveres. Lo malo es que seguía sacando y sacando, diciendo que después cancelaba todo, pero hasta ahorita no dice presente y aseguran que lo llaman y nunca responde. Qué palta...



HAY UN RUNRÚN DE QUE UN BARBÓN CON PINTA DE HIPPIE, al que un juvenil le pegó el año pasado, ha regresado a caminar por el jirón 2 de Mayo, en San Isidro. Dicen que allí vive un cariño antiguo de uno de sus paisanos y él va a ver que ella está tranquilita y sin apuros. Allí también corre la cancha...



ASÍ QUE EL JEFE DE EQUIPO DE UN CLUB GRANDE está con roche. Abrió una sala de ‘wasap’ y las agregó a las secres del club, lo malo es que se hizo el gracioso y envió videos ‘al rojo vivo’ y ellas se quejaron indignadas. Así no es...



Me voy, soy fuga.