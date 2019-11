Del saque somos carnecita... La firme que ‘Cachurrito’ es obsesivo, intenso. Tenía su flaca, una blanquita de Surco, pero la maltrataba, le metió un par de empujones y ella se fue a Europa. Ahora me avisan que la ubicó y está esperando que acabe el campeonato para ir a buscarla a París. Me cuentan que la semana pasada ya habría comprado pasajes, pero ella lo tiene bloqueado de todas las redes. Qué palta...

Así que un ‘Pituquito’ estudiará para ser periodista. Empezó clases en un instituto de Miraflores y aseguran que su especialidad serán los ‘ampays’, porque conoce dónde se mueven sus colegas y también ha pasado noches enteras con unas ‘sembradoras’. Shirley y Deysi son sus ‘maestras’. Ya le lleva ventaja a su promoción. Curuju...

Me pasan la voz de que el ‘Mudo’ le salió gratis a los cremas de enero a setiembre. Tenía un seguro que le pagaba mientras duró su rehabilitación. Ya hace un mes le paga el club. Parece que esta vez pidió no cobrar como un top del equipo, sino como término medio. Hummm...

El ‘Chino’ Tenchy, que juega en Huaral, sacó su diploma en Gestión Pública. Sacó excelentes calificaciones y su promedio fue destacado. Y ojo que dos partidos políticos le van a meter harto ‘floro’ para que se presente como candidato al Congreso. Ojalá no acepte, porque no vaya a poner de secretaria a una ‘Gata’ y allí si que todo se degenera. Ayayayay... Me voy, soy fuga.