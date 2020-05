Del saque somos carnecita...La firme que estoy acostumbrado a que la gente niegue romances, indisciplinas o hechos. Lo que me deja tranquilo es que no pasa mucho tiempo y sale todo a la luz. ¿Y saben por qué? La verdad es una y no dos. Tengo mil historias de gente que jura por su familia, amenaza con cartas notariales, llaman a la redacción para hacerse las víctimas y al final el cinismo les revienta en la cara. Me reafirmo, lo de la parejita que pasa la cuarentena en la tierra de Putin no tiene futuro. Allí no hay un ‘te amo’ sincero, besos con pasión, ni caricias tiernas. Solo reina la desconfianza, la duda. Ninguno duerme tranquilo. Además, para nadie es un secreto que la salsera es poco carismática. No la soportan ni cuando canta y está de buen humor. Imagínense 70 días encerrado con ella. Asuuuu...

Les dio el dulce y se pelaron. ‘Pizarrón’ llevó un ‘rajado’, ‘bomberazo’ y ‘pegamujeres’ a la rica Vicky con el tango que traía a su patrón a mitad de año y les ha dejado un budín con pecanas a los dirigentes. Son ‘bombas de tiempo’ que explotaron en menos de 5 meses. No me sorprende ni extraña el comportamiento de los tres. Y por siaca, lo dije antes. Esa responsabilidad es del ‘Profesor’ que en sus conferencias armaba sus líos íntimos. También de ‘Antonio Banderas’ que es un bueno para nada. Curuju....

El balón está de luto. La mamita de Erick Delgado y el papá del ‘Chino’ Huamán partieron al cielo. Desde acá nuestro apoyo y más sentido pésame a ambos, quienes son caballeritos de toda la vida. Mucha fuerza y resignación...

Mi tío Óscar Arizaga, mundialista en España 82 y cuyo nombre está registrado en la FIFA, anda volando porque esperaba su ‘Bono Universal’ y nada de nada. Amenaza con organizar una marcha a Palacio y chaparlo del cuello a ‘Vizcacha’. Ayayayay...

Me voy, soy fuga