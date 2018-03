Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que ni bien pisó Lima, un zambito se fue a buscar a Claudia, que ya tiene 8 meses de gestación. Dizque llegó con harta ropita para la criatura que está por nacer y parece que será el padrino oficial, porque no solo la apoya económicamente, también la ha llevado a pasear a Europa. Compadre que no disfruta a la comadre, no es buen compadre. Huuuuuummmmm...



Me cuentan que Jair, que corta el ‘césped’, anda pegadito de las muchachas de ‘Son tentación’. Va a sus reuniones, también a sus conciertos y brinda con ellas. Parece que apunta a una de las del coro. Es inquieto, travieso, hasta que la doña lo ponga en su sitio. Ayayayay...



Roche en la Agremiación. Están asociados a una organización que es una especie de FIFA para los jugadores. Todos los años les depositan 200 mil ‘cocos’ y hasta ahora no tienen local propio, porque donde se reúnen, en Miraflores, es alquilado. Ahora que al ‘Cantante’ le salió un ‘Torito’, recién está prometiendo que comprarán una oficina. Asuuuu...



Así que en un popular club se están levantando todo lo que pueden. Un tal ‘Coimerazo’, duplica el precio del hielo que compra, para helar los rehidratantes. También infla los gastos de comida en los ‘telos’, donde concentra el equipo. O sea que haciendo sus ‘jugaditas’, saca el triple de su sueldo. Rexuxa...



El viernes pasado, en el Centro de Lima, a media cuadra de la avenida Emancipación, lo vi roncando a ‘Colibrí’, quien tuvo su cuarto de hora en Alianza junto a los ‘potrillos’. Bien al terno, acompañado de una dama de buen puntaje, les decía su vida a 4 municipales de chaleco amarillo, que eran sus subordinados y por eso no le respondían. Cuando los mandó a chambear le invitó una gaseosa a la flaca. Pidió un vaso y mató la sed de la muchachita. Noooooo... Me voy, soy fuga.

