¿Portero de Arequipa ya tiene todo listo para 'amarrarse' con su amor de años?

Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que un arquero que de Arequipa se vino a trabajar a la capital, ya tenía todo listo para ‘amarrarse’ con su amor de años, pero la semana pasada cortó todo de raíz. Es que le encontró conversaciones en el ‘wasap’ con un chino vago, que tiene la suerte de que un delantero lo mantenga. Parece que las charlas eran subiditas de tono. Lo felicito al muchacho por ser radical. Aquí no hay que es mi amigo de infancia, que es buena gente ni tanta vaina más. Si hay duda en el amor, lo mejorcito es un pasito al costado. La mujer tiene que darte tranquilidad. Tú eres todo. Su amante, confidente y novio. Sí, señores…



Lo vieron al ‘Buqué’ caminando por ‘Larcomar’. El lunes en la noche se dio como tres vueltas por todo el centro comercial. Hizo un par de llamadas y se mandó a comprar una entrada en la boletería de UVK. Solito entró a la sala, no compró ni canchita ni nada parecido y después se arrancó tranquilito. Para mí que arregló un business a oscuras. Curuju...



Así que la ‘Mosca’ ahora se reúne con sus brothers en la ‘San Antonio’ de Miraflores. Pide un café y habla y habla. Está con roche con los mozos porque exagerando se pide dos, pero los alarga y se quita después de unas cuatro horas. Xuxa… HAY UN MARCADOR IZQUIERDO que es el rey de las pichangas en el ‘Callejón de Huaylas’. Tiene su box en la discoteca ‘Mega’ y es infaltable a mitad de semana. Que cuide su chamba porque es nuevecito en la ciudad y cualquier día le pueden dar forata. Qué feo...



¿Se acuerdan del ‘Muñeco? Claro, un volante del Internazionale de San Borja, Ciclista y Municipal. El lunes, plan de 1:30 de la tarde, estuvo en un restaurante de Breña, a tres cuadras del ‘Hospital del Niño’. Pidió su rico menú y harto refresco. Parecía que estaba deshidratado de tanto laburar bajo el sol. Así es… Me voy, soy fuga.