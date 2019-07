El ‘Potón’ que proteja a su engreído de tanto ‘buitre’ y que lo lleve con calma

Del saque somos carnecita... El caso de Cuevita ha traído cola y ha traspasado las fronteras. Ya pasó una semana y siguen dándole a la tibia y peroné. Los profesionales cuestionan su actitud de mostrarse ebrio y orinando en la calle. Los relajaditos lo apoyan porque estaba en sus días de descanso. Para mí, tuvo que quedarse en Brasil como Paolo Guerrero, que apenas acabó la Copa América se reintegró al Inter de Porto Alegre, porque tenía Brasileirao y Copa Brasil. Si el ‘Depredador’, que es titular indiscutible en su club, no da un cachito, ¿por qué ‘Aladino’, que es ‘mantequilla’ en el Santos, se vino para Lima? Allí hizo la del ‘Chavo’. Después, si bailó, animó, jodió, cargoseó y tiró maicito en una reunión, es su tema, es su manera de vacilarse. En otra cosa con la que no estoy de acuerdo es que haya miccionado en el aeropuerto. Sí, señores...

Hace poco puse que ‘Tyson’ había postulado a una chamba de portero en una cebichería en San Martín de Porres. Sus pretensiones eran de 100 mangos diarios. No sé si ha empezado o todavía sigue esperando una respuesta. Aquí lo más importante es que la ‘U’ le dé una mano, así como el zaguero se sacó la mela años de años con la crema. Que lo ponga a estudiar y luego chape una categoría de menores. O que sea ayudante de campo de ‘Iván Cruz’. Cuántos chistosos que no están identificados con el club se llevan la plata sin merecerlo. Los clubes deben darle su lugar a la gente que ha dejado la piel por su camiseta. Llamarlos señor, mandarles su entradita de cortesía los domingos y si se puede, una chambita. Así es...

Me pasan la voz de que el hijo de Johnnier Montaño la conoce como los dioses. Tiene 15 años y la rompe en la categoría 2002 de Deportivo Municipal. Está superadelantado porque se le ve bien papeado y rebotan. Cubre el balón como su viejo, es inteligente, técnico, hábil y es más dinámico que el papá. A veces hace partido de práctica con la reserva. Me imagino que el próximo año lo lanzan al ruedo. El ‘Potón’ que proteja a su engreído de tanto ‘buitre’ y que lo lleve con calma. Uno de esos chistosos le hizo creer al heredero de un ‘Toro’ que era Van Basten y lo desapareció. Grábenselo bien. En el Perú no hay un empresario relacionado con las ligas top. No hay uno solo que tenga el mercado directo de España, Alemania, Inglaterra o Italia. A lo mucho, son ‘chupes’ de los bravos. Así de sencillo...

Me pasan la voz de que Germán Alemanno hace poco estuvo participando en un mundialiato de artistas y deportistas en las instalaciones del Lokomotiv en Rusia. Rodrigo Saraz y Sandro Gamarra fueron los otros dos peloteros. Y el entrenador, Teddy Cardama. Al ex San Martín y Universitario también hace unas semanas lo vieron pichangueando en la cancha sintética del ‘Fanático’, en una galería del Centro de Lima. Ahora ha incursionado en la representación de futbolistas y le ha puesto su fichita en un ‘9’ chibolo del Cantolao. Estos no trabajan ocho horas, les gusta lo fácil. Rexuxa... Me voy, soy fuga.