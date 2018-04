Del saque somos carnecita... Me piden que opine de los clubes peruanos en la Copa Libertadores y la verdad, es lo mismo de todos los años. O sea, damos pena, somos mantequilla, una lágrima. Pero una cosa es no ser competitivos y otra cobardes tácticamente. Lo de Alianza Lima ante Palmeiras es simplemente salir a la cancha para no ser goleado y no dar vergüenza. Esperan el error del rival o un milagro. Y pensar que los venezolanos atacan en Brasil. El Monagas cayó 4-0 con Gremio, pero intentó con valentía. Hasta los 50 minutos iba 0-0 y metía y atacaba. Perdió goles y al final lo pagó. Yo valoro eso. Los flojos y pusilánimes no van conmigo. Fichamos extranjeros con un sueldazo y estos en sus países cobran mil o dos mil cocos al mes. Con esa plata, gestionando y trabajando honestamente, se pueden traer mejores refuerzos. Sí, señores...



Mis respetos para el ‘Pitbull’. Cansado de levantar en el ‘Barranco Bar’, ahora es el ‘duro’ de una voleibolista norteamericana de un club de Chorrillos. La gringa parece una ‘Barbie’ y el defensa la espera a la salida de sus partidos, aunque no entra a verla para no hacer roche. El que puede, puede...



Ya me contaron que el ‘Potón’ volvió a las andanzas. El zambo ha vuelto a llamar a la muchachita de José Gálvez del Callao, un cariño antiguo que lo sigue desde los tiempos que defendía la blanquiazul. Eso sí, ya no se regala y por ahora se ven caleta, por los alrededores, ya no baja a su barrio. Es decir, por el tiempo, ya no es su trampita, allí hay un sentimiento. Cuidado nomás que empieza a exigir cosas de señora. Curuju...

Así que la otra matadora, que estuvo metida en el problemón de la ‘Magia’, le está jugando mal a su enamorado que vive en Palao, en San Martín de Porres. Se escapa con un patita que vino de Canadá de vacaciones y al otro lo engaña con que tiene doble entrenamiento. Rexuxa...



Ayer, plan de 10 de la mañana, lo vi al ‘Chino’, rosado de toda la vida, que entró a una chicharronería de la avenida Universitaria, en San Miguel. Estaba con una batería de 8 punteros y pagó la cuenta de todos. El marcador es pura calidad. Se retiró, pero tiene su pollería y no le faltan sus monedas. Por eso es mano abierta con su gente. Vale... Me voy, soy fuga.