Del saque somos carnecita... ‘Fue la primera y única vez. Lo hice por curiosidad’, es la frase de la ‘Pantera’ Zegarra para barretearse del ampay donde se aplica la cochinadita ‘rosada’. Ese tango no se lo cree ni mi sobrina de dos años. Un primerizo no chapa la bolsita o papel sin preguntar, y menos domina la llave. Esa técnica es de un conocedor, un antiguo, un recorrido y felizmente que estaba duro nada más, porque hay otros que ven cucarachas y ‘urracos’. Yo los volteo ‘en one’ a los que chapan cañita, yemitas de dedos, tarjeta y hasta los que no hacen muecas.

Y esa torcida se la he ‘visto’ a Maradona y a hartos causas que se la comen en plato y con arroz. ¿Ustedes creen que un debutante va a jalar en pleno jardín y delante de todos? Ojalá el zambo reaccione, porque la verdad han sido lamentables esas imágenes. Piensa que te estás haciendo daño, hundiendo y los que más sufren son tus familiares. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Profe’ anda olvidando amores en un casino. Estuvo el jueves en uno de la avenida Pardo, Miraflores. No ganó nada y cuando salió, llamó a una señorita que le respondió que no podían encontrarse porque ya no quiere ser la otra. ¿Quién es la señorita? Una que vive entre Surquillo y San Isidro. Ayayayayay...

Me cuentan que el ‘Chorri’ tuvo debut y despedida animando un evento para los trabajadores de una empresa en Mollendo. Lo contrataron por una hora para que divierta a la gente y al final nadie lo entendía. Como se quedó corto de palabras, a la media hora dejó el micrófono y no hubo palta, porque ningún empleado piteó para que se quede. Rexuxa... Me voy, soy fuga.