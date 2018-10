Sabemos del profesionalismo de Paolo Guerrero, lo necesitamos para la Copa América

Del saque somos carnecita... Se esfuman las esperanzas para Paolo Guerrero. El Tribunal de Suiza ratificó su castigo y sin duda que es un duro golpe para el capitán de la selección, que no podría jugar hasta abril del próximo año. Lucha en todas las instancias, el hincha lo respalda y ahora solo queda esperar un último recurso para volver a las canchas. Sabemos de su profesionalismo y mientras dure su inhabilitación estará poniéndose en forma física, porque lo necesitamos para la Copa América y Eliminatorias. Todas las fuerzas desde aquí. Y no va cher...



La cosa está picante en el club de al final de la Javier Prado. Cada fecha caminan pa’ La Habana y la firme que la mayor responsabilidad es de los que manejan la institución. Esos pasan piola y los hinchas desfogan con los jugadores. Hay un runrún que esos directivos, en lugar de traer un entrenador con experiencia, hicieron negocios con una agencia que representa chibolos que propuso al chileno y de paso ofreció como refuerzos a ese delantero viejo y un volante charrúa. O sea, lo último en lo que pensaron fue en el equipo. Ayayayay...

El pasado sábado para el Boys-Melgar solo asistieron dos mil personas al ‘Miguel Grau’. La recaudación arrojó 18 mil soles, unos seis mil ‘cocos’. Con eso solo cobró uno o dos jugadores. El hincha rosado siempre exige más de su equipo, pero es hora que se ponga una mano al pecho y llene su estadio. El glorioso del Callao aún no se ha salvado de la baja, no esperen la última hora para apoyar. Así es... Me voy, soy fuga.