Del saque somos carnecita... Puntazo. Uno igual suma. Y sobretodo si es en cancha ajena. El Perú-Paraguay estuvo para cualquiera. Como lo anticipé. Si sostenemos media hora el cero, luego complicamos con orden y contragolpe. Gareca me tiene que dar un ‘bolito’ porque le canto antes lo que va a suceder.

Estaba clarísimo que no sería un partido bonito y pequeños detalles inclinarían la balanza. Dos desatenciones, dos ‘laguneadas’ y cobramos. Un primer tiempo horrible para las dos selecciones. Un complemento más abierto, con espacios y situaciones de peligro. Hay que mejorar harto para el martes porque Brasil es otro level.

Lo positivo es que ahora conseguimos resultados positivos afuera y somos efectivos en la definición. La firme que con Paolo Guerrero otra era la historia. El balón iba y venía en el segundo tiempo porque no éramos capaces arriba de tenerla, de dar un respiro atrás. Sí, señores...

Me preguntan: ¿Debió ser expulsado Zambrano? Estas jugadas las veo todos los fines de semana en la Premier League, Bundesliga, Brasileirao y otras ligas top y no pasa ni mela. No fue codazo. Fue con el antebrazo. Si le da con el huesito lo priva y no se levanta una semana. Aun así fue un mazazo. Lo que tengo claro es que por audífonos le decían al árbitro Pitana que era roja.

Uno lo interpreta como mejor le conviene. Yo puedo justificar que se protegió porque Almirón venía como un tren bala y lo podía lesionar. Si el juez argentino se acerca al VAR lo expulsa porque allí hay mil ángulos. Esto es fútbol. En las Eliminatorias hay que imponer respeto sin ‘mala leche’. Así es...

Me queda la sensación de que pudimos traernos la victoria. Nos demoramos un poquito en refrescar el mediocampo. No podemos dormirnos en jugadas intrascendentes. Un córner y un centro pasado al área. El ‘Rayo’ sale en las dos fotos. Primero habilita a Romero y en el segundo lo anticipan con un pivoteo y nos ‘vacuna’ el mismo mellizo. Luis Advíncula no brindó su mejor noche, ni en marca ni en proyección.

Lo de Miguel Trauco es preocupante. Impreciso, sin ritmo, falto de reacción, distancia y solo destacamos su centro para el 2-2. Esto no es ‘maleta’, esto es para que se ponga las pilas. Lo del ‘León’ y Abram es muy sólido. Garantía total en la zaga. Se complementan como los dioses. Y eso que el central de Vélez no juega hace siete meses. Curuju...

Sinceramente lo del ‘9’ es un problemón, es desesperante. Gracias a Dios nos salvó André Carrillo, pero hay que encontrar la solución lo más pronto posible o que juegue con una pierna el ‘Depredador’. Jefferson Farfán cada vez se parece más a Montaño y Raúl Ruidíaz solo pica los tobillos. Leo la lista y me rompo el coco. Que Ñol Solano y Santín metan su cuchara. Sugieran ideas. Prueben nombres, hombres. Hagan algo. Uno menos es dar ventaja. Rexuxa...

Gallese se comportó a la altura. Yoshimar Yotún se agrandó en el ‘Defensores del Chaco’ y parecía que estaba fulbiteando en su barrio ‘Centenario’. Renato Tapia perdió muchas pelotas, a Pedro Aquino no lo escuché mucho en la transmisión, Christian Cueva movedizo, con chispazos, y ‘Canchita’ Gonzales entró sin dulce. Andy Polo, Marco López y Sergio Peña dieron el tercer aire. Esto recién empieza. Vamos con fe.... Me voy, soy fuga.