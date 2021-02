Del saque somos carnecita... Ya es hora que el ‘Tigre’ se amarre bien los pantalones, meta una videollamada y aconseje a esos peloteros que son noticia por travesuras fuera de las canchas más que por lo que juegan. Hay una rubia que le va a traer abajo todo el grupo y, si no mete su ajustón, ya no va a tener equipo, sino hermandad. Después vendrán los celos, peleas, ‘islas’. Su chamba también es ver detalles que sumen y no solo hacer la finta quince días antes de cada partido. Así es...

A propósito, hay un ‘extranjero’ que juega en la tierra del Chavo que está desesperado por llevarse a una argentina. Ella es una residente en Perú y le escribe a diario. No es modelo, solo es una chica amorosa y el muchacho está moviendo todos sus contactos para que pueda estar a su lado. Parece que otra vez cayó en tentación. Ojalá que recuerde que sus bonos subieron cuando se olvidó de afanar y después que lo tiraron en cancha por pedir ser ‘amigo cariñoso’. Ayayayay...

Así que ‘Giselo’ ha hecho de su departamento un búnker en la Capital de la Amistad. El hombre ya está gordo, con poco pelo, pero sale a la calle y sigue ‘tirando maicito’ a veinteañeras. Todos saben que arma su rumba de dos, no invita a nadie y es cero escándalo. Por eso los vecinos no lo largan con la tombería. Solapa al mango. Curuju...

Me avisan que una ‘Muela’ sigue escribiéndose con una modelito que regresó de México y la chotearon de un reality. Ella lo entrevistó hace un tiempo y el hombre quedó entusiasmado. Ahora está intenso, llamando y pidiendo videollamadas. Vamos a ver si es correspondido. Provecho...

Me voy, soy fuga.

