Del saque somos carnecita. .. A los equipos grandes nunca los puedes dar por muertos. Hace un mes la ‘U’ fue goleado por Ayacucho, estaba pa La Habana, la barra pedía la cabeza del técnico chileno, pero se levantó y gran parte fue por su gente. Fueron más de treinta mil personas contra Cristal, otras veinte mil ante Huancayo, Comercio y Sport Rosario y eso ayuda porque el jugador se motiva, el árbitro es de carne y hueso y se muñequea. Para mí, siguen teniendo un equipo de ‘taco 5’, pero esos triunfos seguidos los metieron a pelear arriba y se viene el clásico. Así es...



Quedó claro que Emanuel Herrera se pasea con zagueros troncazos, pero cuando lo agarra uno bien parado no la ve. Con sus lesiones y 34 años encima, el ‘Mudo’ lo borró de la cancha, no lo dejó girar y a diferencia de los ‘conos’ que a veces se le plantan en frente, esta vez el argentino se fue de pepa. Lo malo para la ‘U’ es que su ‘back’ otra vez se lesionó....



Así que el zambito que apellida como la Ciudad de la Eterna Primavera, por fin entendió que ya no debe insistir con la ‘Rulitos’. Dicen que llamó sanito para pedir disculpas por las noches que la timbraba huasca y que no lo haría más y le contó que se había enamorado de una huancaína. La flaca ya ni se acuerda de él...



Me datean que hoy habrá tremendo rumbón en la urbanización San José, en Bellavista. El ‘Tigre’ Zambrano, hermano del ‘León’, está organizando el evento donde habrá full orquestas salseras y bajará gente de la pelotita y la farándula. Dicen que las chelas correrán por cuenta de la casa. Ahí somos los que somos. Hay un pantaloncito que me está haciendo juego de luces. Abre que voy. Me voy... soy fuga.