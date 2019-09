Quiero pensar que el ‘Tigre’ ya vio tantos videos del rival que hasta habla portugués previo al Perú vs. Brasil

DEL SAQUE somos carnecita. .. Y llegó el día donde vamos a estar otra vez en los ojos del mundo. No hay que salir buscando una camiseta o un ‘selfie’ con Neymar y compañía, sino pensando que es un partido oficial, con la sangre en el ojo, porque es un rival que nos quitó la gloria en la Copa América. Brasil es un buen equipo, tiene ‘estrellas’, pero son de carne y hueso. Ante Bolivia le costó para abrir el marcador y contra Venezuela no pudo ganarle en su torneo. Nosotros le hemos jugado sin complejos a Argentina, le complicamos a Francia en el Mundial y ya no estamos para papelones ni que nos agarren de giles. Y no va cher...



Quiero pensar que el ‘Tigre’ ya vio tantos videos del rival que hasta habla portugués. Hay que cortales los circuitos entre Neymar, Coutinho, Arthur y Gabriel Jesús, ser jodidos en la recuperación de balón y atacar a espaldas de sus laterales. Rematarles desde lejos y estar concentrados al 300 por ciento. El técnico brasileño Tité ya puso el parche diciendo que no es bueno meter golpes, sabe que eso les jode, los aburre, les duele y estarán preocupados en que salgamos con el cuchillo entre los dientes. Repito, los buenitos que se dedique a ser relacionistas públicos. Para mí es la auriverde o mi blanquirroja. Sí, señores...



COLOMBIA DIO el pasado viernes una lección de cómo se debe plantear el partido. Fuerte y con huevos en cada dividida, sin ayudarlos a levantarse, poniendo cara de perro y haciéndolos sentir en los choques. Sé que el ‘León’ debe estar como fiera enjaulada, con ganas de salir al campo y reventar a los brasileños como lo hizo con Gabriel Jesús, fuerte, con pelota, sin mala leche, pero duro como tiene que ser. Firmino ya lo conoce y no la tendrá fácil. Vinicius Junior juega en Real Madrid, pero no es ni el juanete de Romario, Bebeto o Ronaldo. Que Renato Tapia ponga su cara de señor a Arthur, quien es la aduana del equipo. Dani Alves es un monstruo como lateral derecho, pero ya está choclón, si le hacemos el uno-dos lo aburriremos y será un bonito examen para que Trauco demuestre lo que está creciendo en Saint Etienne. Así es...



Gallese, no pienses en los goles que te metieron en la Copa América, eso ya es historia. Es tu turno de taparle la boca a los brasileños. Yotún tiene pie fino como bailarina de ballet y tiene que ser el que mueva los hilos para las apariciones de Flores o Costa. Que el ‘Gabi’ cuente lo que le enseñan a los uruguayos de niños sobre el ‘Maracanazo’ y por qué Brasil los respeta. Que contagie a sus compañeros. Y en cuanto al gol, todos tienen que pisar el área y salir rápido. No le cargemos todo el budín a la ‘Pulga’, porque el sistema 4-3-2-1 está hecho pensando en Paolo y no en él. Sí, se puede... Me voy, soy fuga.